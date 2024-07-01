Журналісти з’ясували, чим володіють найбагатші судді Одеської області

Про це пише Центр публічних розслідувань, проаналізувавши 45 минулорічних декларацій правників, які у 2023 році головували в судах Одеси та області.

Як зазначили дослідники ЦПР, за рік очільники судів доволі часто змінювали один одного, тож досліджували подекуди декларації не чинних голів суду, а їхніх попередників.

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін очолив рейтинг суддівських статків. За рік він збагатився на 5,198 мільйона гривень. Основними джерелами доходу судді була його заробітна плата, яка становила 1,781 мільйона гривень, і повернення номінальної вартості облігацій з інвестиційним доходом і відсотками на 3,357 мільйона.

Журналісти з’ясували, що подружжя Чванкіних володіє апартаментами в Маямі вартістю 310 тисяч доларів або близько 12 млн грн. Крім того сім’я накопичила 15,308 мільйона гривень: 11,126 мільйона заощадила дружина Неллі, 3,334 мільйона – сам суддя та 847 тисячі гривень – донька Владислава. При цьому заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвоката Неллі Голубєвої, не дозволяють таких витрат.

Громадська рада доброчесності неодноразово ухвалювала рішення про визнання невідповідності займаній посаді щодо Чванкіна. Однак суддю не було відсторонено від посади, зазначають журналісти.

Голова Апеляційного суду Ігор Артеменко – на другій сходинці в рейтингу доходів суддів. Його дохід торік становив понад 4 мільйони гривень. З них 3,579 мільйона грн – заробітна плата, 355 тисяч гривень – пенсія, 55 тисяч – заробітна плата за сумісництвом і 78 тисяч він отримав як відсотки.

Родина Артеменка лідирує за задекларованою комерційною нерухомістю. Сам юрист нерухомості не має, а от у його дружини Ірини є 5271 квадратний метр нерухомості. У повній власності жінки чотири офісні приміщення, два машиномісця та господарська споруда в Одесі на загальну площу 831,6 квадратного метра. До того ж вона має ¼ від кількох нежитлових приміщень, будівель та двох кафе в Одесі.

Голова Іллічівського міського суду Олег Семенов відомий тим, що очолював суддівську колегію у справі про сутички під будинком профспілок в Одесі 2 травня 2014 року.

Минулого року Семенов отримав дохід у 2,972 мільйона гривень. Основним джерелом була заробітна плата в розмірі 2,608 мільйона гривень плюс 181,7 тисячі склала пенсія. Дружина судді Марина отримала торік 23 тисячі гривень пенсії.

Голова П’ятого апеляційного адміністративного суду Олександр Джабурія торік отримав 2,911 мільйона гривень доходу. 2,8 мільйона гривень – це суддівська зарплата і 26 тисяч гривень – зарплата в Одеській юракадемії.

У дружини судді Олександра Джабурії є два нежитлових приміщення в Одесі загальною площею 117 квадратів. Вона є власницею садового будинку в Одесі площею 650 квадратних метрів. Суддя ні житла, ні іншої нерухомості не має.

У Олександра Джабурія один автомобіль, а в його дружини – легковий автомобіль і дві вантажівки. Також суддя задекларував годинник – свій і дружини, ювелірні прикраси дружини та її шубу.

Голова Південно-західного апеляційного господарського апеляційного суду Наталія Богацька – на останній сходинці рейтингу. Минулого року Наталія Богацька мала єдине джерело доходу – заробітну плату, яка склала 2,616 мільйона гривень. Суддя також має кілька шуб, коштовні годинники та ювелірні прикраси.