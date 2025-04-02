Такий висновок можна зробити з опублікованої ним днями декларації про доходи за минулий рік.

Доходи

Згідно з декларацією, 2024-го Труханов отримав 1,116 млн гривень зарплати. Це понад 93 тисячі на місяць. Ще 243,2 тис. гривень одеський міський голова отримав від прибутку від оренди майна.

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Гроші та активи

На банківських рахунках у мера Одеси 987 тис. гривень, 2,5 тис. доларів та 27,6 тис. євро. Готівкою Геннадій Труханов зберігає 139,7 тис. гривень та 167 тис. доларів.

Що стосується матері Труханова, то вона має готівку у розмірі 612,6 тис. гривень і 502,8 тис. доларів. На її банківських рахунках 42,4 тис. грн.

Також мер Одеси вказав у декларації 292,7 тис. акцій ПАТ “Одеський нафтопереробний завод”, а його мати володіє 885 тис. акцій ВАТ “Комуненерготранс”.

Нерухомість

Мер Одеси задекларував також кілька об’єктів нерухомості:

квартира в Одесі площею 131,8 кв. м;

житловий будинок площею 252,4 кв. м (разом з матір’ю);

право безкоштовного користування квартирою площею 296 кв. м.;

мати мера має земельну ділянку площею 26 970 кв. м у Вінницькій області.

Годинники та автомобілі

Колекція годинників одеського міського голови все та ж: Rolex, Brequet, Ulysse Nardin, Patek Philippe, A. Langeand Sohne, Bovet. Його мати володіє годинниками Bovet та ювелірними виробами з дорогоцінного металу та каменю.

Особистих машин у мера Одеси, як і раніше, немає. У декларації за 2022 рік вказувалося, що Труханов мав автомобіль, орендований для нього старшою дочкою.

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