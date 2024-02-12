Одеські крипточиновники: хто опинився в топі криптовалютних мільйонерів України

У рамках дослідження було проаналізовано понад 1,4 тисячі декларацій за 2022 рік, де згадується криптовалюта. Найбільший попит мають монети: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Tether (USDT).

У кого найбільше Біткоїнів

Найбільшу кількість біткоїнів (BTC) у кількості 121 шт. (понад 195 млн грн) задекларував депутат Одеської обласної ради — Микита Кузькевич. Для порівняння, у 2021 році найбільшу суму в біткоїнах задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 млн гривень.

У кого найбільше Ефіріуму

Ефіріум (ETH) — це друга, після біткоїна за популярністю криптовалюта.

Найбільшу кількість ефіріуму — 1 800 одиниць (понад 160 млн гривень) — у депутата Подільської райради Ігоря Осіпова. Однак у своїй декларації він вказує, що втратив доступ до криптовалюти.

У кого найбільше Тезеру

Тезер (USDT) — це криптовалютний еквівалент долара США, який використовується більшістю криптобірж для проведення торгів, наприклад: BTC/USDT — біткоін до долара.

Цього разу одесити не займають першу сходинку. До першої п’ятірки найбільших власників криптодоларів або стейблкоінів увійшла секретар судового засідання Київського райсуду Одеси Катерина Гренадьорова, яка має 60 106 одиниць (приблизно 60 тис. доларів).

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