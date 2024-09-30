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У Чорноморську побудували власні сонячні електростанції: очікується значне заощадження коштів

У Чорноморську побудували власні сонячні електростанції: очікується значне заощадження коштів

У Чорноморську введено в експлуатацію дві нові сонячні електростанції, що сприятимуть значній економії енергії та зниженню навантаження на енергосистему регіону. Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Проєкти реалізовані за механізмом енергосервісних компаній (ЕСКО) та дозволяють заміщувати традиційну електроенергію на чисту. Об’єкти вже працюють на очисних та насосних станціях міста.

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Перша така електростанція — це найбільша ЕСКО-СЕС. Її розташували на очисних спорудах водоканалу. Вона почала функціонувати з червня 2024 року та генерує приблизно 40 тисяч кВт-год чистої електроенергії на місяць, що покриває половину енергопотреб водоканалу. Крім того, система накопичення енергії забезпечує безперебійне живлення під час можливих відключень електроенергії.

Другу станцію запустили у вересні на каналізаційній насосній станції. Вона має потужність 130 кВт і здатна згенерувати до 160 тисяч кВт-год на рік. Це дозволить водоканалу заощадити до 25% традиційної електроенергії.

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