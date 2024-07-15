Сонячна електростанція у кожний будинок: які умови нової програми кредитування

Про кредити — докладніше

Йде мова про те, що компенсація витрат складе 244 тис.грн, а сума кредиту – до 480 тис.грн терміном на пʼять років під 0% річних. На таку допомогу розраховуватимуть ті, хто встановить СЕС потужністю від 1 до 10 кВт, які будуть оснащені гібридними інверторами, спроможними працювати як автономно, так і синхронно із зовнішньою мережею, та акумуляторами ємністю від 1 кВт-год на кожний кВт встановленої потужності генератора. Треба підкреслити: пільгові умови не розповсюджуються на СЕС, які вироблятимуть електрику за «зеленим» тарифом.

Також в інформації Кабміну були названі банки, що надають кредити на СЕС на умовах, що наведені вище. Це «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Банк Львів». Але на офіційних сайтах банків поки що програм кредитування під 0% річних на встановлення СЕС немає.

Зокрема, на сайті «Укргазбанку» за його власною програмою «Еко енергія» вказана відсоткова ставка річних на встановлення СЕС аж 23,5%. З цього можна зробити висновок, що остаточної домовленості між урядом та банками про умови кредитування досягти ще не вдалося. Можливо, минуло ще небагато часу. Тому поки що, до досягнення остаточної домовленості, можна зосередитись на з’ясуванні важливих моментів, від яких значною мірою буде залежати ефективність використання кредиту на встановлення СЕС у разі прийняття позитивного рішення.

Вільний дах та енергосертифікат будинку

На дахах багатьох висоток є тарілки супутникового телебачення, куточки для відпочинку, де влітку деякі мешканці приймають сонячні ванни, тягнуться якісь дроти, роками лежать ящики, коробки. Усе це треба прибрати до початку розгляду питання про кредит, домовившись із авторами дахових перформенсів. Бо 1 кВт сонячної станції займає приблизно 5 квадратних метрів даху.

Будь-який банк не видаватиме кредит без енергосертифікату будинку, на якому мешканці збираються монтувати СЕС. Його складають відповідні ліцензовані організації. Значно простіше сертифікат складається, якщо мешканці мають пакет технічної документації на свій будинок. На жаль, більшість ОСББ такої документації не мають. Тому енергоаудиторам доведеться працювати більше, все переміряючи. І такий енергосертифікат коштуватиме дорожче. Енергосертифікат треба скласти до встановлення СЕС і після. Це десь 30 тис.грн додаткових коштів, які мешканцям будинку доведеться винайти самостійно.

СЕС: мережеві та гібридні

Мережеві станції мають низький бюджет – монтаж 1 кВт потужності такої станції вартує в Одесі від 570 до 700 доларів. Термін окупності – 2,5 – 3 роки. Але за відсутності акумуляторів такі СЕС не працюють автономно, коли вимикається електрика. Вони дозволяють лише трохи економити.

Гібридні СЕС мають інвертор (перетворювач постійного струму на змінний) та високовольтну акумуляторну групу. Акумулятори бувають значно дорожчими за сонячні панелі та інвертор. Лише гібридні СЕС забезпечують автономію під час вимкнення електрики. Середня ціна монтажу 1 кВт гібридної СЕС в Одесі вартує від 1 200 до 1 700 доларів. Термін їх окупності – 7 – 9 років, а то і більше.

На думку доцента кафедри теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики НУ «Одеська політехніка», к.т.н. Віктора Височина, аби виправдати своє встановлення і витрачені на це кошти гібридна СЕС повинна працювати без перерви, цілодобово і цілий рік. Її потужності повинно вистачити на підтримку, скажімо, опалення та освітлення, підігрів гарячої води у будинку.

З Віктором Височиним погоджується і представник фірми «Ескоре», яка займається монтажем СЕС, Дмитро Соломеін:

— Наведу на прикладі, як розраховується необхідна потужність сонячної станції – акумуляторів та сонячних панелей. Для цього треба мати конкретне завдання. Зокрема, ми працювали на будинку з котельнею потужністю 3 кВт. СЕС повинна була забезпечити її автономну роботу протягом 10 годин – саме таке завдання було поставлено перед нами. Потужність акумуляторного блоку розраховується дуже просто: потужність котельні треба помножити на кількість годин, коли вона повинна працювати автономно. 3х10=30 кВт. Додаємо ще 5-10%. Виходить, що потужність акумуляторної групи має бути десь 33 кВт.

Щодо потужності фотомодулів, щоб взимку отримати 3 кВт, треба збільшити їх потужність десь в 5 разів, тобто до 15 кВт. Чому? Взимку генерація значно менша, ніж влітку.

Про акумулятори та сонячні панелі

Акумулятори зараз використовуються лише літій-залізо-фосфатні. Це найбільш безпечна, сучасна та довговічна технологія в світі. Термін роботи – 6 тисяч циклів заряд-розряд. За 6 тисяч циклів акумулятор втратить лише 20% своєї ємності. Далі процес деградації піде значно швидше. І тоді вже постане питання про заміну акумуляторів. В середньому акумулятори треба змінювати кожні 5-6 років.

Сонячні панелі працюватимуть протягом 50 років. За цей час вони втратять всього 13% своєї ефективності.

За даними одеської компанії «Генерація», у 2023-2024 році середня ціна односторонньої панелі розміром 1650х992х35 мм складала 4 0 43 грн, а трохи більшої — 1665х1002х35 мм – 4 750 грн.

Двосторонні сонячні панелі забезпечують на 5-30% більшу генерацію електричної енергії. Вони більші за розміром та значно дорожчі:

Панель розміром 2067×1046×46 мм — 13 329 грн;

панель розміром 2066×1160×35 мм — 8 934 грн;

панель розміром 1690×1160×35 мм — 7276 грн.

Корисні нагадування

З 1 липня 2023 року в Україні не потрібно отримувати дозвіл на встановлення СЕС потужністю до 30 кВт. І кредити під 0% річних, коли таке остаточне рішення буде прийнято, мають видавати при закупівлі обладнання потужністю 1-10 кВт, що не перевищує 30 кВт.

Але є певна неузгодженість діючих нормативних документів. Згідно з наказом Мінрегіонбуду № 289 від 6 листопада 2017 року, українці не мають отримувати містобудівні умови та обмеження земельної ділянки для розміщення невеликих станцій на дахах будинків, які належать їм на праві власності чи користування. Не треба також виділяти окрему земельну ділянку під будинок, де планується встановити СЕС.

Крім того, діє постанова Кабміну № 406 від 7 червня 2017 року, де наведено перелік робіт з будівництва, які не потребують отримання дозволу і проходження процедури вводу об’єкта в експлуатацію. Це реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення внутрішніх силових систем, що забезпечують функціонування будівель та споруд. Тому, щоб не треба було отримувати дозвіл на встановлення СЕС на даху будинку, роботи в технічній документації повинні оформлюватись як роботи з реконструкції або технічного переоснащення силових систем електрозабезпечення.

Перед тим, як брати кредит, треба з’ясувати, чи не є ваш будинок пам’яткою архітектури. Бо в деяких містах нашої країни встановлювати СЕС не можна на даху будинку – пам’ятки архітектури.

Далі треба з’ясувати, що саме є предметом кредитування. Мова йде лише про обладнання чи про весь проєкт – підготовку технічної документації, купівлю обладнання, монтажні роботи. Крім того, обладнання банки часто беруть у заставу і воно стає власністю мешканців дому, де встановлено, лише після повної сплати суми кредиту.

Треба визначитись і з необхідністю страхування встановлення СЕС. Йде війна, будинок може бути пошкоджений в результаті прильоту. Експерти вважають, що ризик цього невеликий. Але людям, щоб не залишитись у пошкодженому будинку і з тягарем немалого кредиту, треба з самого початку визначитись із необхідністю страхування робіт, що проводяться.

На останок додамо, що встановлення СЕС в Україні може призвести до зниження витрат на електроенергію для домогосподарств в середньому на 50-80%. За приблизними оцінками, це може забезпечити заощадження від 2000 до 5000 гривень на рік для типового домогосподарства, залежно від розміру системи та інших факторів. Необхідно також врахувати, що витрати на електроенергію можуть з роками зростати через інфляцію та підвищення тарифів. Тому встановлення СЕС може бути ефективним рішенням для зменшення електрозалежності та зниження витрат у майбутньому.