В Одесі жінка хотіла повісити російський прапор на місці пам’ятника Катерині ІІ

Першими про інцидент повідомили одеські анонімні телеграм-канали. Там опублікували відео, на якому видно, як жінка пробує закріпити прапор рф на постаменті, розташованому в центрі Європейської площі. Але довести справу до кінця їй не дали перехожі.

Спочатку вони намагалися переконати жінку не робити дурниць, розповідали, що росія веде війну проти України, і не далі як цього дня обстрілювала Одесу балістичними ракетами, внаслідок чого загинув мирний житель.

Але жінка від свого наміру не відмовилася, після чого люди просто відібрали в неї ворожий символ.

Факт інциденту підтвердив одеський громадський діяч Дем’ян Ганул і додав, що жінка виявилася розшукуваною сепаратисткою. Її затримала поліція і передала СБУ.

Пізніше в Одеській обласній поліції повідомили, що там встановлюють обставини того, що сталося. Вони підтвердили достовірність відео, на якому жінка піднялася на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили городяни.

Поліцейські пишуть, що особу громадянки встановлено, з нею на місці події працювали поліцейські. Було вилучено речові докази.

Жінку доставили до територіального підрозділу поліції, щоб дати правову оцінку її діям.

Зазначимо, що дата того, що сталося, збіглася з днем ​​народження російського диктатора володимира путіна. Можливо, так шанувальниця організатора вбивств українців хотіла його привітати.

А що думають про путін більшість українців і чого йому бажають, ми розповідали днем ​​раніше.

Те, що трапилося, – перший інцидент на цьому місці. Раніше “Одеське Життя” розповідало, як жінка справила потребу на Європейській площі та осквернила прапор України.