В Одесі підпалили прапорці біля меморіалу на Європейській площі – хто і навіщо це зробив (відео)

Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Про ганебний вчинок молодика, здійснений ним у ніч на четвер, 10 жовтня 2024 року, на Європейській площі, поліцейським повідомили військовослужбовці Нацгвардії України. Під час патрулювання міста вони разом із перехожими помітили, як незнайомець підпалює синьо-жовті прапорці та висловлює незрозумілі вислови біля великого прапора.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили понад 50 фрагментів підпалених прапорців. Молодика доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення його особи та всіх обставин скоєного. Правопорушником виявився 23-річний мешканець Одеси. За його словами, він підпалив прапорці на згадку про полеглих захисників, бо таким чином «молився за мир в Україні».

Раніше молодик вже притягувався до адміністративної відповідальності за куріння тютюнових виробів та розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях. Також він порушував комендантську годину, за що законодавством досі не передбачено відповідальності.

Крім цього, поліцейські встановили, що цей же юнак причетний до крадіжки в обмінному пункті на вулиці Рішельєвській, про яку вчора вдень повідомили співробітники установи. Перебуваючи у приміщенні обмінника, він помітив на стіні планшетний пристрій для самостійного підрахунку клієнтами обмінної суми, зірвав його і втік. Поліцейські встановлюють місцезнаходження викраденого майна.

Дії хлопця у поліції кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами);

ч. 4 ст. 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У рамках розпочатих проваджень буде призначено низку експертиз, у тому числі й щодо встановлення осудності правопорушника.

Раніше поліція розпочала кримінальне провадження стосовно жінки, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі.

Також «Одеське життя» розповідала, що одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів.