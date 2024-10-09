Як покарають одеситку за спробу вивісити у центрі прапор країни-агресора

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Нагадаємо, увечері 7 жовтня 2024 року на постамент, де раніше було встановлено пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, залізла жінка та стала прикріплювати до нього російський триколор, а також висловлювалася на підтримку країни-агресора.

Очевидці втрутилися та відібрали ворожий прапор, а згодом звернулися до поліції.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. З’ясувалося, що 43-річна одеситка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Із затриманою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники Управління СБУ в Одеській області.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України). Ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів справи як речовий доказ.

Якщо суд доведе провину жінки, їй загрожує три роки позбавлення волі.

Продовжується слідство під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

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