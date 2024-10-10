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Одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів

Одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів

Завербований ворогом тридцятирічний одесит спеціально вступив до лав ЗСУ, щоб коригувати російські удари по українській армії. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала одесита через Telegram-канали, де він шукав легкий заробіток. Спочатку агенту доручили виконати «тестове завдання», а в серпні цього року, за вказівкою куратора з рф, він вступив на службу в одну з військових частин ЗСУ.

«Кріт» мав передати ворогу координати навчальних центрів і пунктів постійної дислокації сил ППО. Окупанти хотіли завдати удару в той час, коли там буде більше українських військових. Сам шпигун у момент атаки планував сховатися за межами військової частини.

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переписка

Зрадника затримали, коли він готувався відправити куратору секретні координати. Під час обшуку в нього було знайдено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Раніше в Одесі затримали агента російських спецслужб, який шпигував за мобільними групами ППО і штурмовою бригадою «Лють».

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Редакція ПРОФІЛЬ
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