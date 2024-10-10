Одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала одесита через Telegram-канали, де він шукав легкий заробіток. Спочатку агенту доручили виконати «тестове завдання», а в серпні цього року, за вказівкою куратора з рф, він вступив на службу в одну з військових частин ЗСУ.

«Кріт» мав передати ворогу координати навчальних центрів і пунктів постійної дислокації сил ППО. Окупанти хотіли завдати удару в той час, коли там буде більше українських військових. Сам шпигун у момент атаки планував сховатися за межами військової частини.

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Зрадника затримали, коли він готувався відправити куратору секретні координати. Під час обшуку в нього було знайдено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Раніше в Одесі затримали агента російських спецслужб, який шпигував за мобільними групами ППО і штурмовою бригадою «Лють».