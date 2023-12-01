Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси ремонтують будинок, що постраждав від негоди (фото)

У центрі Одеси ремонтують будинок, що постраждав від негоди (фото)

Під час негоди, яка вирувала протягом доби, постраждав одноповерховий будинок на вулиці Ризовській – на нього упав фронтон сусіднього будинку.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що 26 листопада внаслідок негоди, орієнтовно о 18:00, сталося обрушення ділянки фронтону двоповерхового будинку у Приморському районі. Уламки впали на сусідній одноповерховий будинок, зруйнувавши дах, горище. Також обвалилася стеля.

ремонт будинку

Через руйнування конструкцій будинку, він виявився непридатним для подальшого проживання. Тому мешканці будинку були евакуйовані.

Як повідомили у міськраді, наразі проведена заміна покрівлі та частково дранки, також відновлено перекриття горища.

ремонт будинку

Ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, що через негоду, частина Одеси буда кілька діб знеструмлена. Аби привернути увагу влади та ДТЕКу, люди виходили перекривати дороги.

Також “Одеське життя” писало про котельню у Пересипському районі, 100-метрову трубу якої зруйнував потужний вітер. Але наразі вона працює у штатному режимі, хоча труба котельні потребує відновлення.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати