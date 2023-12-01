У центрі Одеси ремонтують будинок, що постраждав від негоди (фото)

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що 26 листопада внаслідок негоди, орієнтовно о 18:00, сталося обрушення ділянки фронтону двоповерхового будинку у Приморському районі. Уламки впали на сусідній одноповерховий будинок, зруйнувавши дах, горище. Також обвалилася стеля.

Через руйнування конструкцій будинку, він виявився непридатним для подальшого проживання. Тому мешканці будинку були евакуйовані.

Як повідомили у міськраді, наразі проведена заміна покрівлі та частково дранки, також відновлено перекриття горища.

Ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, що через негоду, частина Одеси буда кілька діб знеструмлена. Аби привернути увагу влади та ДТЕКу, люди виходили перекривати дороги.

Також “Одеське життя” писало про котельню у Пересипському районі, 100-метрову трубу якої зруйнував потужний вітер. Але наразі вона працює у штатному режимі, хоча труба котельні потребує відновлення.