Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы ремонтируют пострадавший от непогоды дом (фото)

В центре Одессы ремонтируют пострадавший от непогоды дом (фото)

Во время непогоды, которая бурлила в течение суток, пострадал одноэтажный дом по улице Ризовской — на него упал фронтон соседнего дома.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что 26 ноября в результате непогоды, ориентировочно в 18:00, произошло обрушение участка фронтона двухэтажного дома в Приморском районе. Обломки упали на соседний одноэтажный дом, разрушив крышу, чердак. Также обвалился потолок.

ремонт будинку

Из-за разрушения конструкций дома он оказался непригодным для дальнейшего проживания. Поэтому жильцы дома были эвакуированы.

Как сообщили в горсовете, в настоящее время произведена замена кровли и частично дранки, также восстановлено перекрытие чердака.

ремонт будинку

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, что из-за непогоды, часть Одессы была несколько суток обесточена. Чтобы привлечь внимание власти и ДТЭКа, люди выходили перекрывать дороги.

Также «Одесская жизнь» писала о котельной в Пересыпском районе, 100-метровую трубу которой разрушил мощный ветер. Но сейчас она работает в штатном режиме, хотя труба котельной нуждается в восстановлении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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