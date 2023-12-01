В центре Одессы ремонтируют пострадавший от непогоды дом (фото)

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что 26 ноября в результате непогоды, ориентировочно в 18:00, произошло обрушение участка фронтона двухэтажного дома в Приморском районе. Обломки упали на соседний одноэтажный дом, разрушив крышу, чердак. Также обвалился потолок.

Из-за разрушения конструкций дома он оказался непригодным для дальнейшего проживания. Поэтому жильцы дома были эвакуированы.

Как сообщили в горсовете, в настоящее время произведена замена кровли и частично дранки, также восстановлено перекрытие чердака.

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, что из-за непогоды, часть Одессы была несколько суток обесточена. Чтобы привлечь внимание власти и ДТЭКа, люди выходили перекрывать дороги.

Также «Одесская жизнь» писала о котельной в Пересыпском районе, 100-метровую трубу которой разрушил мощный ветер. Но сейчас она работает в штатном режиме, хотя труба котельной нуждается в восстановлении.