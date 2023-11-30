П’ята доба без світла: одесити знову перекривають дороги (фото)

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Вчора знову не пощастило водіям у Пересипському районі. Люди перекрили вул. Чорноморського козацтва.

Жителі Лузанівки скаржаться на відсутність світла п’яту добу. Як вони кажуть, уже “обірвали” всі телефони ДТЕКу, але результату немає – сидять без світла та опалення.

Вчора втрутилася поліція та попросила людей звільнити проїжджу частину. Але визволення дороги тривало недовго. Люди пропускали лише “швидкі” та військових та запросили на зустріч голову Одеської ОВА.

У пробці виникали конфлікти між водіями та мітингувальниками.

Окрім мікрорайону у Лузанівці, по місту ще багато вулиць, де люди сидять без світла п’яту добу.

Також повторно перекрили вулицю Атамана Головатого, де після мітингу 28 листопада людям у квартири світло так і не повернули.

В одеських чатах жителі міста просять поради один в одного: куди звертатися, кому дзвонити та як довго чекати.

Ще одну дорогу можуть перекрити одесити у районі площі Толбухіна. Адже, за словами мешканців мікрорайону “Чубаївка”, вони п’яту добу сидять без світла та опалення. А заявки, які вони залишають у ДТЕК, видаляються зі статусом “виконано”.

А коли люди додзвонюються до ДТЕК, то дізнаються, що після десятків залишених заявок, аварію навіть не встановлено.

У мерії людям обіцяють, що ситуацію взято на контроль, але ремонтних бригад як не було, так і немає.

А в будинках одеситів, яким пощастило більше та світло дали, дуже нестабільна напруга.

Також у місті досі залишаються повалені дерева, які просто лежать на дротах. Одне з таких стало “місцевою пам’яткою” на вулиці Селекційній (Ленселище).

Також вранці голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на 08:00 на Одещині без електроенергії залишається 109 населених пунктів. За останню добу підключено 119 міст та селищ. Енергетики ДТЕК працюють цілодобово.

Зараз у регіоні відкрито 364 пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон, випити гарячий чаю та скористатися інтернетом.