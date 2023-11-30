Руйнування котельні в Пересипському районі: коли почнеться ремонт і скільки це буде коштувати

Про це повідомили у мерії Одеси.

Повідомляється, що ця котельня забезпечує теплом 120 тисяч мешканців, 10 дитячих садків, 9 шкіл та 6 медичних закладів у Пересипському районі міста.

Наразі триває розбір завалів, на об’єкті працюють співробітники КП «Теплопостачання міста Одеси», КУ «Рятівно-водолазна служба Одеської міської ради» та будівельники. При цьому протиаварійні роботи не заважають безперебійно подавати тепло у будинку одеситів.

За словами мера Геннадія Труханова, до 20 грудня планується прибрати пошкоджену стіну та працювати далі, якщо дозволить погода.

“Замовили обладнання на другий димар, щоб у разі потреби міг працювати запасний котел», – зазначив міський голова.

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Наразі триває проведення експертизи, що встановить причини падіння труби котельні «Північна-2».

Як повідомила директор КП «Теплопостачання міста Одеси», відновлення димаря під час опалювального сезону зробити неможливо, адже процес подачі тепла до будинків не повинен припинятися. Водночас проектувальні роботи вже стартували, їх реалізація розпочнеться у міжопалювальний період.

“Розробляємо проект відновлення труби котельні, реалізація якого буде можлива вже після закінчення поточного опалювального сезону», – зазначила Позднякова.

У мерії попередньо вважали, що ремонт ремонту труби котельні «Північна-2» може коштувати 45-50 мільйонів.

«Приблизно. Ми в перші дні так рахували. Приблизно 45-50 мільйонів на відновлення труби. Щодо котельні, ми не знаємо, який обсяг робіт», — заявив мер Одеси.

Нагадаємо, вночі з 26 на 27 листопада через шквальний вітер було пошкоджено частину труби на котельні «Північна-2», розташованої в Пересипському районі Одеси. Наступного дня після обстеження фахівцями котельня була запущена у роботу в тестовому режимі.

У мерії показали, як відбувається розбір завалів: