Сумну звістку повідомили у прес-службі Болградської РВА.

«Арцизька громада у жалобі… Знову чорна звістка. Знову непоправна втрата. Додому «на щиті» повертається наш Герой Самойленко Валерій, військовослужбовець ЗСУ, мешканець села Кам’янське. Молодий, завзятий, йому було лише 27. Життя, сповнене мрій та планів, обірвала війна. Він віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за мирне небо над рідною землею. Схиляємо голови у скорботі разом із рідними та близькими.

Вічна пам’ять і шана Герою», – йдеться у повідомленні.

Про день і час прощання із загиблим воїном у громаді не повідомляють.

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