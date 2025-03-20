Прощание с Героем в пригороде Одессы
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Як розповіла на своєму Telegram-каналі голова Красносільської ТГ Марина Архірій, Дмитро Ігнатов став на захист України з першого дня повномасштабної війни і загинув смертю героя 14 березня цього року.

Загиблий на війні десантник з Одеської області Дмитро Ігнатов
Дмитро Ігнатов

«На жаль, війна забирає тих, хто ще міг так багато встигнути і реалізувати. Хто міг втілювати свої мрії та продовжувати робити все можливе для майбутнього рідної країни. Сьогодні наша громада попрощалася з Дмитром Анатолійовичем Ігнатовим, який з першого дня війни пішов захищати територіальну цілісність та незалежність України… Йому було лише 30… Немає таких слів, щоб загоїти рани на серці батьків, які втратили сина. Велика подяка і низький уклін родині за мужнього воїна, за Героя», – йдеться у повідомленні.

Проводи загиблого бійця у Красносільській громаді, 20 березня 2025

Одеська область, проводи загиблого на війні десантника Дмитра Ігнатова

Раніше «Одеське життя» розповідало, що військовослужбовець із села Веселий Кут Теплицької громади Одеської області Вадим Шевцов посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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