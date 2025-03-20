Як розповіла на своєму Telegram-каналі голова Красносільської ТГ Марина Архірій, Дмитро Ігнатов став на захист України з першого дня повномасштабної війни і загинув смертю героя 14 березня цього року.

«На жаль, війна забирає тих, хто ще міг так багато встигнути і реалізувати. Хто міг втілювати свої мрії та продовжувати робити все можливе для майбутнього рідної країни. Сьогодні наша громада попрощалася з Дмитром Анатолійовичем Ігнатовим, який з першого дня війни пішов захищати територіальну цілісність та незалежність України… Йому було лише 30… Немає таких слів, щоб загоїти рани на серці батьків, які втратили сина. Велика подяка і низький уклін родині за мужнього воїна, за Героя», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що військовослужбовець із села Веселий Кут Теплицької громади Одеської області Вадим Шевцов посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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