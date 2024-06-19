Туристичний сезон у Вилковому: водні прогулянки організовуватимуть за новими правилами

Про це повідомляє пресслужба Ізмаїльської РДА.

Як зазначили в райадміністрації, більшість маршрутів туристичних прогулянок обмежено у зв’язку із запровадженням заходів правового режиму воєнного стану.

Однак водні туристичні поїздки Дунаєм і каналами навколо Вилкового можливі за дотримання таких умов:

надання письмового дозволу керівництвом оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”,

завчасне звернення до 17-го прикордонного загону для отримання відповідних дозволів на перебування в прикордонній смузі кожній особі окремо або визначення органами місцевого самоврядування туристичного маршруту місцем масового відпочинку населення,

завчасне інформування 17 прикордонного загону та відділу прикордонної служби “Вилкове” із зазначенням всієї необхідної інформації про кількість туристів, виходу та повернення плавзасобів.⠀

Також у рамках розпорядження голови Одеської ОДА Олега Кіпера триває підготовка до пляжного сезону в рекреаційній зоні села Приморське Вилківської міської ради. Районна влада вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки та комфорту туристів, а саме:

підготовка укриттів для захисту відпочивальників;

забезпечення присутності кваліфікованих рятувальників на пляжі;

ретельне обстеження підводної території для безпеки купання;

організація постійного чергування на пляжі;

чітке визначення та маркування пляжної зони.

Крім того, спільними зусиллями ДП “Служба місцевих автомобільних доріг” та підрядника ТОВ “Євродор” планується забезпечити проїжджий характер дороги від с. Приморське до пляжної зони, оскільки наразі стан доріг значно ускладнює проїзд.

Нагадаємо, музично-фольклорний фестиваль “ВиделкаFest” через проблеми з логістикою змушений поміняти локацію, і замість Вилкового захід цьогоріч пройде в Чорноморську.