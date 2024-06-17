Молодий фестиваль “ВіделкаFest” змушений переїхати з Придунав’я: причини

Про це повідомили організатори фестивалю.

Перший фестиваль української культури ВиделкаFest відбувся у Вилковому минулого року.

На той час міст через лиман неподалік Затоки вже був зруйнований російськими ракетами, тож уся логістика фестивалю проходила через Паланку. Уже тоді в учасників фестивалю, особливо в чоловіків, виникали проблеми на кордоні. А у квітні цього року, коли відбувалася традиційна для фестивалю сезонна подія, присвячена Володимиру Івасюку, Держприкордонслужба не встигла вчасно опрацювати надісланий запит, тож організаторам та учасникам події довелося дуже довго чекати.

У Віделкаfest кажуть, що за таких умов потрапити на фестиваль у Вилкове гостям з інших місць, не прописаних на півдні Одещини, було б майже неможливо.

“Ми дуже хотіли б провести фестиваль у Вилковому, але у зв’язку з новим законом щодо перебування в прикордонній смузі та загальною ситуацією з перетином кордону нам довелося перенести фестиваль по інший бік кордону. Хоча метою проекту є поширення української культури на Бессарабії”, – зазначила Іванна Антонюк, виконавчий директор фестивалю.

Одним із головних пріоритетів у виборі нової локації була наявність бомбосховищ поблизу. Об’їздивши багато місць, організатори обрали Чорноморськ:

“Чорноморськ – місто тисячі видів троянд, сотень сховищ і десятків кілометрів узбережжя, і саме тут ми чекатимемо на Вас протягом 25-28 липня на фестивалі вилкаfest!”

На відвідувачів чекатимуть:

Неймовірні музичні виступи від талановитих артистів з різних регіонів країни;

Покази сучасних українських фільмів;

Літературні читання, зустрічі з улюбленими авторами та презентації книг;

Майстер-класи та воркшопи для всієї родини;

Інтерактивні розваги для дітей;

Дискусії від представників бізнесу, органів місцевого самоврядування та представників активного студентства.

“Наше цьогорічне гасло: “Пам’ятай. Борись. Плекай” – пам’ятай, яку ціну ми щоденно платимо, щоб зберегти свою мову, культуру та незалежність; борись за свої мрії, ідеали та свободу; плекай таланти та нові ідеї.

Виделкаfest – це не просто фестиваль, це можливість стати частиною чогось більшого, що надихає і заряджає енергією на весь рік!”, – кажуть організатори заходу.