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Вилкове: місцеві не можуть потрапити на свої городи закриті під час війни

Вилкове: місцеві не можуть потрапити на свої городи закриті під час війни

До редакції «Одеського життя» надійшов лист від мешканців міста Вилкове, датований 2 травня 2023 року. У ньому вони розповідають про проблеми з доступом до своїх земель та бюрократичної тяганини з вирішенням цих питань. Розбираємось у ситуації.

Текст листа:

«У нас склалася дуже непроста ситуація. Здавна на численних островах дельти Дунаю ми маємо накидані нашими батьками вручну і підтримувані городи, сади, ягідники. На сьогодні нам прикордонна застава та морська охорона не дають добро на виїзд на острови для весняних робіт – посадка, обрізка, обробка садів та виноградників. Спочатку мотивували, що потрібні перепустки. Керівництво міста посприяло – пропуску видано (хоча деякі жителі мають постійне місце проживання на островах, тобто прописку). Однак у відповідь з приводу перепусток від службовців на катерах можна почути пораду відправити їх «подалі». Хіба це відповідь?

Не секрет, що багато підприємств міста Вилкове канули в лету — судноремонтний завод, рибозавод, ПМК-98, хлібозавод та інші. Роботи немає, пенсії мізерні. Городи та сади на островах – підмога для виживання. Ми завжди всі необхідні овочі, фрукти та ягоди вирощуємо самі. А тепер? Приїжджайте, допоможіть».

Під листом – 89 підписів власників городів на островах у дельті Дунаю.

Фількіна грамота?

Огородники Вилкове на зборах

Слід зазначити, що жителі Вилкового почали звертатися до органів місцевого самоврядування, до представників військових частин та прикордонної служби ще восени минулого року. Навесні, наприкінці березня, городники і садівники знову почали бити на сполох і вимагати надати їм допуск на острови, які через воєнний стан опинилися в закритій зоні.

Як повідомляє Ізмаїльська районна держадміністрація, 1 квітня з військовими було підписано тимчасове спільне рішення про надання дозволу на в’їзд та виїзд жителям Вилкового на острови Очаківський, Анкудинів, Старостамбульський, Полуденний, Піщаний, Стамбульський та Білгородський – на маломірних судах, тобто на човнах. Відвідування островів дозволялося з 6:30 до 20:00 з обов’язковим інформуванням чергової служби місцевого прикордонного загону. Але, попри цей дозвіл, проблему не було вирішено: для морської охорони дозвіл виявився фількіною грамотою.

Родіон Абашев відповідає на запитання

Тому 9 травня відбулася чергова зустріч мешканців Вилкового з керівництвом Ізмаїльського району – головою РДА Родіоном Абашевим та головою громади Матвієм Івановим: пристрасті в залі вже кипіли. До цього часу всі терміни обрізання виноградників та фруктових дерев на островах були втрачені. Полуничний сезон пройшов повз. А ще городяни казали, що на островах залишилася худоба: одному Богові відомо, як вона там на «вільних кормах» виживає.

Рух річкою

Як відомо, острів Зміїний знаходиться під контролем ЗСУ, а це означає, що українська частина гирла Дунаю «прикрита» з моря.

Україна має свій судновий хід Чорне море – Дунай по гирлу Швидке, яке інтенсивно експлуатується. Так, за даними Адміністрації морських портів України, з 30 травня до 1 червня, тобто за три дні, через нього пройшло 27 суден. Поблизу Вилкового ведеться, хоч і в обмеженому режимі, промисел риби. Жителі Вилкового запитують: чому морякам та рибалкам бути на Дунаї можна, а городникам – не можна?

У результаті голос народу був почутий. На сьогодні дозволено відвідувати острів Анкудинів, де розташована більшість городів вилківчан.

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Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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