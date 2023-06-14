Вилкове: місцеві не можуть потрапити на свої городи закриті під час війни

До редакції «Одеського життя» надійшов лист від мешканців міста Вилкове, датований 2 травня 2023 року. У ньому вони розповідають про проблеми з доступом до своїх земель та бюрократичної тяганини з вирішенням цих питань. Розбираємось у ситуації.

Текст листа:

«У нас склалася дуже непроста ситуація. Здавна на численних островах дельти Дунаю ми маємо накидані нашими батьками вручну і підтримувані городи, сади, ягідники. На сьогодні нам прикордонна застава та морська охорона не дають добро на виїзд на острови для весняних робіт – посадка, обрізка, обробка садів та виноградників. Спочатку мотивували, що потрібні перепустки. Керівництво міста посприяло – пропуску видано (хоча деякі жителі мають постійне місце проживання на островах, тобто прописку). Однак у відповідь з приводу перепусток від службовців на катерах можна почути пораду відправити їх «подалі». Хіба це відповідь?

Не секрет, що багато підприємств міста Вилкове канули в лету — судноремонтний завод, рибозавод, ПМК-98, хлібозавод та інші. Роботи немає, пенсії мізерні. Городи та сади на островах – підмога для виживання. Ми завжди всі необхідні овочі, фрукти та ягоди вирощуємо самі. А тепер? Приїжджайте, допоможіть».

Під листом – 89 підписів власників городів на островах у дельті Дунаю.

Фількіна грамота?

Слід зазначити, що жителі Вилкового почали звертатися до органів місцевого самоврядування, до представників військових частин та прикордонної служби ще восени минулого року. Навесні, наприкінці березня, городники і садівники знову почали бити на сполох і вимагати надати їм допуск на острови, які через воєнний стан опинилися в закритій зоні.

Як повідомляє Ізмаїльська районна держадміністрація, 1 квітня з військовими було підписано тимчасове спільне рішення про надання дозволу на в’їзд та виїзд жителям Вилкового на острови Очаківський, Анкудинів, Старостамбульський, Полуденний, Піщаний, Стамбульський та Білгородський – на маломірних судах, тобто на човнах. Відвідування островів дозволялося з 6:30 до 20:00 з обов’язковим інформуванням чергової служби місцевого прикордонного загону. Але, попри цей дозвіл, проблему не було вирішено: для морської охорони дозвіл виявився фількіною грамотою.

Тому 9 травня відбулася чергова зустріч мешканців Вилкового з керівництвом Ізмаїльського району – головою РДА Родіоном Абашевим та головою громади Матвієм Івановим: пристрасті в залі вже кипіли. До цього часу всі терміни обрізання виноградників та фруктових дерев на островах були втрачені. Полуничний сезон пройшов повз. А ще городяни казали, що на островах залишилася худоба: одному Богові відомо, як вона там на «вільних кормах» виживає.

Рух річкою

Як відомо, острів Зміїний знаходиться під контролем ЗСУ, а це означає, що українська частина гирла Дунаю «прикрита» з моря.

Україна має свій судновий хід Чорне море – Дунай по гирлу Швидке, яке інтенсивно експлуатується. Так, за даними Адміністрації морських портів України, з 30 травня до 1 червня, тобто за три дні, через нього пройшло 27 суден. Поблизу Вилкового ведеться, хоч і в обмеженому режимі, промисел риби. Жителі Вилкового запитують: чому морякам та рибалкам бути на Дунаї можна, а городникам – не можна?

У результаті голос народу був почутий. На сьогодні дозволено відвідувати острів Анкудинів, де розташована більшість городів вилківчан.

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