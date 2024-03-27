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Чи буде пляжний сезон в Одесі цього року – відповідь ОВА

Чи буде пляжний сезон в Одесі цього року – відповідь ОВА

Незважаючи на те, що берег Чорного моря в Одеській області є лінією охорони і оборони, обласна військова адміністрація не заперечує проти відкриття нового пляжного сезону, якщо дозволить військова ситуація і погода.

Про це повідомив голова адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю виданню “Главком”.

Він зазначив, що підхід до відкриття пляжів при цьому буде такий самий, як і торік, тобто місця для відпочинку спочатку обстежать і тільки за умови безпеки – дозволять купатися.

Складно утримати людей з мільйонного міста, щоби вони утрималися і не пішли на море. Якщо цього року військова і погодна ситуація буде дозволяти оздоровитися людям на морі, ми будемо намагатися для цього все зробити у безпечних місцях, – зазначив голова адміністрації.

Нагадаємо, торік на початку серпня голова Одеської області Олег Кіпер за згодою військових підписав розпорядження про підготовку доступу людей на пляжі.

Спочатку передбачалося, що пляжі відкриються в червні, проте підрив росіянами греблі Каховської ГЕС зруйнував ці плани.

Минулого року ми відкрили сезон, якщо не помиляюся, у середині серпня, коли рівень води спав після підриву дамби Херсонської ГЕС. Ми розуміли, що не зупинити потік людей, який в Одесі був тоді. Тому, щоб їх убезпечити, відкрили шість пляжів, які регулярно обстежували і запрошували туди сім’ї наших військових для оздоровлення, – зазначив Кіпер.

Чим небезпечний відпочинок на пляжах у воєнний час

Нагадаємо також причини, через які пляжний відпочинок зараз дуже небезпечний:

  • Мінна небезпека. І українські Сили оборони, і рашистські окупанти встановили в морі протикорабельні міни. Періодично їх зриває з місця штормом і прибиває до берега.
  • Тривають ракетні обстріли регіону. Куди буде черговий “приліт”, передбачити неможливо. Імовірність потрапляння ракети по пляжу доволі висока, бо у рашистів “слабкість” до морської та курортної інфраструктури Одеси.

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