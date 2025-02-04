За інформацією правоохоронців, кілька днів тому тіло хлопчика у віці 1 року та 3 місяців знайшли в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк жив зі старшою сестрою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

У рамках розпочатого кримінального провадження попередньо встановлено, що приблизно в січні з недогляду матері хлопчик отримав термічні опіки кількох ділянок тіла.

Після отриманих травм дитина втрачала свідомість і у неї було порушено дихання, проте ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка у безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. І щоб приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру.

Жінку та чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінують залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть. Крім того, жінці повідомлено про підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу – злісне невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловікові – за ч. 1 ст. 297 КК – наруга над тілом померлого.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Слідство триває.

Старшу дівчинку із сім’ї забрали та помістили до медустанови, де вона проходить обстеження. Надалі вирішуватиметься питання позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

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