В Одеській області жінка кинула шістьох дітей у холодному будинку без їжі

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків Любашівської громади діти перебувають без нагляду.

Дзвінок надійшов від їхньої родички, яка живе в іншому населеному пункті. За її словами, сусіди чули в будинку крики малюків.

Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили в нетопленому будинку чотирьох дівчаток і двох хлопчиків віком від одного до десяти років. Вони намагалися зігрітися під ковдрами на ліжку і були голодні.

Насамперед поліцейські привезли їжу і нагодували дітей. Потім на «швидкій» їх відвезли до місцевої лікарні та після медичного огляду розмістили в палаті дитячого відділення.

Матір дітей шукають. Поліцейські з’ясували, що жінка раніше жила в іншому районі, а місяць тому разом із дітьми оселилася в будинку своєї матері. Того дня вона вранці залишила дітей вдома самих і поїхала разом зі знайомим у невідомому напрямку.

За словами поліцейських, бабуся і тітка дітей відмовилися їх забирати до себе.

«Ми розшукали колишнього чоловіка жінки, який є батьком чотирьох дітей. Він погодився забрати всіх дітей до себе до вирішення соцслужбами питання про місце їхнього проживання. Питання про притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків матері дітей буде вирішено після того, як ми її знайдемо», – повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.