На Одещині отруїлися ліками двоє дітей

Як повідомили сьогодні, 9 січня 2025 року, в обласному управлінні поліції, про те, що сталося правоохоронцям повідомили медики.

У поліції попередньо встановили, що дві дівчинки 2-х і 3-х років, на якийсь час залишившись вдома без нагляду дорослих, вжили невідомі медичні препарати, від яких їм ймовірно стало зле.

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Бабуся виявила онучок у важкому стані і викликала швидку. Дітей було доставлено до лікарні, де їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Зараз маленькі пацієнтки у непритомному стані, їм надається необхідна допомога.

Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.

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