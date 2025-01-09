На Одещині отруїлися ліками двоє дітей

У Роздільнянському районі Одеської області отруїлися ліками двоє маленьких дітей. У поліції встановлюють обставини події.
Як повідомили сьогодні, 9 січня 2025 року, в обласному управлінні поліції, про те, що сталося правоохоронцям повідомили медики.
У поліції попередньо встановили, що дві дівчинки 2-х і 3-х років, на якийсь час залишившись вдома без нагляду дорослих, вжили невідомі медичні препарати, від яких їм ймовірно стало зле.
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Бабуся виявила онучок у важкому стані і викликала швидку. Дітей було доставлено до лікарні, де їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Зараз маленькі пацієнтки у непритомному стані, їм надається необхідна допомога.
Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.
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