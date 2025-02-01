Про це повідомили сьогодні, 1 лютого, у прес-службі обласного управління поліції.

Як встановили правоохоронці, хлопчику був один рік та три місяці. Він мешкав із сестричкою, старшою за нього на один рік, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Зараз із матір’ю дитини та її співмешканцем працюють слідчі. Дворічну дівчинку з родини вилучили та тимчасово помістили до лікарні.

На місці події працювали слідчі та криміналісти. Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика направлене на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі дії тривають.

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