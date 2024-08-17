Трьох одеських підлітків звинуватили у диверсіях: їм загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, двом 18-річним юнакам та їх 15-річній спільниці інкримінують здійснення диверсій. Окрім підпалів релейних шаф, вони ще й фіксували результати обстрілів та наносили антидержавні написи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно із слідчими обласного управління Служби безпеки України затримали підлітків у момент здійснення ними чергової диверсії – вони намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

Спілкування з ворожими спецслужбами проходило через соцмережі. Щоб завдати шкоди обороноздатності України отримати розвідувальну інформацію щодо розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. В даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтвердження доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду.

Усім затриманим оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер їм може загрожувати довічне позбавлення волі.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

Раніше Служба безпеки України викрила діючу в Одесі агентурну групу фсб. До складу осередку входили три молоді жінки віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевому кафе.