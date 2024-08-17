Новости Одессы и Одесской области

Трех одесских подростков обвинили в диверсиях: им грозит пожизненное заключение

Трех одесских подростков обвинили в диверсиях: им грозит пожизненное заключение

В Одесской области задержали группу подростков из Одессы, которые по заказу фсб поджигали релейные шкафы на железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По информации правоохранителей, двум 18-летним юношам и их 15-летней сообщнице инкриминируют осуществление диверсий. Кроме поджогов релейных шкафов, они еще и фиксировали результаты обстрелов и наносили антигосударственные надписи.

Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления Службы безопасности Украины задержали подростков в момент осуществления ими очередной диверсии – они пытались поджечь релейный шкаф, выбрав удаленный отрезок путей без освещения.

Задержание подростков-диверсантов в Одесской области

Общение с вражескими спецслужбами проходило через соцсети. Чтобы нанести вред обороноспособности Украины получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задачи. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитировании работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение.

Всем задержанным объявлены подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Теперь им может грозить пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила действовавшую в Одессе агентурную группу фсб. В состав ячейки входили три молодые женщины в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местном кафе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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