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Підпалювали залізничні об’єкти за указом ФСБ: СБУ затримала групу одеських диверсантів

Підпалювали залізничні об’єкти за указом ФСБ: СБУ затримала групу одеських диверсантів

СБУ викрила групу диверсантів, яка підпалювала залізничні об’єкти біля кордону. За інформацією прес-центру Служби безпеки України, група діяла за вказівкою ФСБ, намагаючись зруйнувати інфраструктуру «Укрзалізниці» в прикордонних районах Чернігівської області.

Диверсанти, за даними СБУ, планували підпалювати релейні шафи та сигнальні установки, щоб ускладнити транспортування особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передові позиції. Група, що складалася з чотирьох осіб з Одеської та Чернігівської областей, шукала «легкі гроші» через Telegram-канали, де пізніше була завербована російськими спецслужбами.

диверсанты

Вони спочатку знаходили об’єкти залізничного енергообладнання, а потім підпалювали їх після «узгодження». Їхні дії були спрямовані на знищення чотирьох релейних шаф. Після підпалів диверсанти знімали події на відео, фіксуючи дату, час і місце.

диверсанты

СБУ затримала диверсантів у момент їхньої активності. Їм висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія). Усі затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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