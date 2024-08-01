На Одещині будівельник намагався влаштувати диверсію на залізниці за завданням російських спецслужб

Про це повідомили сьогодні у прес-службі відомства.

За даними військової контррозвідки СБУ, серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції і релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. У разі знищення енергообладнання окупанти сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової.

Для диверсій російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав додатковий заробіток у Телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури за гроші.

Спочатку диверсант розвідав локацію першої потенційної цілі – трансформатор біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього сховище з трьома «коктейлями Молотова». Далі він залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав прибути на місце, витягти зі схованки запальну суміш і підпалити електропідстанцію.

За вказівкою окупантів їх поплічник планував передати їм відео загоряння як «звіт» про виконане завдання, і продовжити серію підпалів на території регіону. Але СБУ запобігла подальшим підпалам і затримала диверсанта на початковому етапі його підривної діяльності.

Під час обшуку у нього було виявлено саморобні запальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (підготовка до диверсії, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше співробітники СБУ затримали у Вінниці агента фсб, який намагався спалити будівлю ТЦК на території регіону – ним виявився 17-річний одесит. Хлопець потрапив у поле 10 зору ворожих спецслужб, коли шукав в інтернеті спосіб швидко заробити.