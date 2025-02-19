У вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася перша за довгий час офіційна зустріч представників США і Росії. Радник з національної безпеки США Майкл Волц заявив про деякі основоположні принципи. Зокрема, завершення війни в Україні має бути остаточним.

Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 18 лютого.

«Це має бути постійне завершення війни, а не тимчасове, як ми вже бачили в минулому. Ми розуміємо, що з практичного погляду обговорюватимуться питання території та питання гарантій безпеки. Це фундаментальні основи, які лежатимуть в основі будь-яких переговорів», – заявив Волц.

Він також додав, що найважливішим є те, що президент США Дональд Трамп «чітко заявив про своє бажання і рішучість покласти край цій війні, зупинити вбивства, які тривають».

«Усі ці чинники визначатимуть перебіг майбутніх переговорів», – зазначив радник із нацбезпеки Трампа.

Зазначимо, російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. Україну на зустріч не запрошували. За словами президента України Володимира Зеленського, це «стало сюрпризом» і всю інформацію він отримав зі ЗМІ.

Наслідки масової нічної атаки дронами

У ніч на 19 лютого 2025 року противник атакував Україну 167-ма безпілотниками різних типів, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумській області, повідомили в Повітряних силах України.Станом на 9.00 підтверджено збиття 106-ти БпЛА. Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено.Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Київська, Сумська, Черкаська та Запорізька області.

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Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Діліївки, Торецька та Щербинівки.

П’ятдесят атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. У районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів робив спроби просунутися вперед у районах Новосілки та Новополя.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів десять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 35 авіаударів, скинувши 44 КАБ.

Як повідомляють аналітики ISW, російська армія продовжує спроби відбити території в Курській області, проте підтвердженого просування аналітики не зафіксували. Водночас ворожі джерела стверджували, що українські війська продовжували контратаки на цій ділянці фронту.

Тривали й спроби наступу ворога на Харківському напрямку, але без просувань. Така ж ситуація і на Куп’янському напрямку. Однак, імовірно, росіянам вдалося досягти успіху в напрямку Борової.

Росіяни намагалися наступати на Покровському напрямку, однак досягти успіху не вдалося. Окупанти продовжували наступальні дії і на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Водночас російські воєнкори стверджували, що Сили оборони контратакували на північ від Андріївки та утримували позиції на захід від Дачного.

Втрати ворога на ранок 19 лютого 2025 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Втрати живої сили ворога за добу склали 1300 осіб.

Крім того, українські воїни знешкодили: