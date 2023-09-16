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Тяжкопоранених водіїв після дронової атаки на півдні Одещини лікуватимуть за кордоном

Тяжкопоранених водіїв після дронової атаки на півдні Одещини лікуватимуть за кордоном

Після нічних обстрілів півдня Одеської області постраждало шестеро водіїв. Трьох з них у важкому стані доставили до Одеси. Найближчим часом вони пройдуть лікування за кордоном.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

У повідомленні йдеться, що пацієнтів з опіками високого ступеня тяжкості внаслідок атаки дронів в ніч з 12 на 13 вересня 2023 року на Ізмаїльський район евакуйовано до «Центру лікування ран» м. Львова. Там потерпілі продовжать лікування та реабілітацію з подальшим транспортуванням їх за кордон.

Поранені водії

Евакуаційний рейс для постраждалих організовано Департаментом охорони здоров’я ОВА у співпраці з МОЗ та Єврокомісією.

У департаменті повідомили, що чоловіки доставлені до медичного закладу Одеси з опіковими травмами II-III ступеня. Наразі стан хворих – важкий.

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