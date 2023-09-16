Тяжкопоранених водіїв після дронової атаки на півдні Одещини лікуватимуть за кордоном

Після нічних обстрілів півдня Одеської області постраждало шестеро водіїв. Трьох з них у важкому стані доставили до Одеси. Найближчим часом вони пройдуть лікування за кордоном.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

У повідомленні йдеться, що пацієнтів з опіками високого ступеня тяжкості внаслідок атаки дронів в ніч з 12 на 13 вересня 2023 року на Ізмаїльський район евакуйовано до «Центру лікування ран» м. Львова. Там потерпілі продовжать лікування та реабілітацію з подальшим транспортуванням їх за кордон.

Евакуаційний рейс для постраждалих організовано Департаментом охорони здоров’я ОВА у співпраці з МОЗ та Єврокомісією.

У департаменті повідомили, що чоловіки доставлені до медичного закладу Одеси з опіковими травмами II-III ступеня. Наразі стан хворих – важкий.

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