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Трьох “важких” поранених водіїв внаслідок нічного обстрілу перевезли до Одеси: подробиці

Трьох “важких” поранених водіїв внаслідок нічного обстрілу перевезли до Одеси: подробиці

Внаслідок нічної атаки в ніч проти 13 вересня на порти Дунаю, постраждало семеро осіб. Трьох з них доставили до однієї з лікарень Одеси.

Двоє з поранених перебувають у відділенні реанімації, у них, окрім опіків, контузії та осколкові поранення. Про це розповіла опікова хірургиня Марія Власова колегам із “Суспільне. Одеса”.

За словами лікарки, стан двох постраждалих, що перебувають у реанімації, важкий та вкрай важкий.

Один постраждалий середньої важкості, ми будемо їм займатися у відділенні. У медицині дуже важко давати якісь прогнози, але хворі будуть у реанімації не менш ніж місяць, —

розповіла хірургиня.

Ще одного пацієнта у “швидкій” супроводжувала лікарка-інтерн Тетяна Рібакан. Постраждалий зазнав 30% опіків тіла.

За її словами, у дорозі все було нормально. Хоча через велику кількість фур і затори, дорога була довгою.

Хворий, якого я транспортувала, був з опіками 30 відсотків тіла. Стан в нього був середньої важкості. Під час дороги пацієнт був стабільний і все було нормально, —

додала лікарка.

За словами очільника Одеської ОВА, внаслідок нічного обстрілу поранень зазнали 6 чоловіків в Рені та 1 в Ізмаїлі. Постраждалий в Ізмаїлі отримав медичну допомогу в лікарні та вже знаходиться вдома.

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Фото: “Суспільне. Одеса”.

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