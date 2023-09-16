Новости Одессы и Одесской области

Тяжелораненых водителей после дроновой атаки на юге Одесщины будут лечить за границей

Тяжелораненых водителей после дроновой атаки на юге Одесщины будут лечить за границей

После ночных обстрелов юга Одесской области пострадали шесть водителей. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в Одессу. В ближайшее время они пройдут лечение за границей.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА.

В сообщении говорится, что пациенты с ожогами высокой степени тяжести в результате атаки дронов в ночь с 12 на 13 сентября 2023 года на Измаильский район эвакуированы в «Центр лечения ран» г. Львова. Там потерпевшие продолжат лечение и реабилитацию с последующей транспортировкой их за границу.

Поранені водії

Эвакуационный рейс для пострадавших организован Департаментом здравоохранения ОВА в сотрудничестве с Минздравом и Еврокомиссией.

В департаменте сообщили, что мужчины доставлены в медицинское учреждение Одессы с ожоговыми травмами II-III ст. Сейчас состояние больных тяжелое.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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