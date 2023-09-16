Тяжелораненых водителей после дроновой атаки на юге Одесщины будут лечить за границей

После ночных обстрелов юга Одесской области пострадали шесть водителей. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в Одессу. В ближайшее время они пройдут лечение за границей.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА.

В сообщении говорится, что пациенты с ожогами высокой степени тяжести в результате атаки дронов в ночь с 12 на 13 сентября 2023 года на Измаильский район эвакуированы в «Центр лечения ран» г. Львова. Там потерпевшие продолжат лечение и реабилитацию с последующей транспортировкой их за границу.

Эвакуационный рейс для пострадавших организован Департаментом здравоохранения ОВА в сотрудничестве с Минздравом и Еврокомиссией.

В департаменте сообщили, что мужчины доставлены в медицинское учреждение Одессы с ожоговыми травмами II-III ст. Сейчас состояние больных тяжелое.

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