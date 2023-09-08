Як в Одесі годують військових на реабілітації: шок та сором

Відео обіду, який принесли захиснику України, що перебуває на реабілітації, викликає сором і злість. Адже не можна так годувати людей. А тих, хто віддає своє здоров’я за нашу свободу, й поготів.

Відео виклала на своїй facebook-сторінці одеська волонтерка Яна Титаренко.

За словами Яни Титаренко, відео їй надіслав військовий, який проходить реабілітацію у психіатричній лікарні на Воробйова.

Її настільки обурив зовнішній вигляд “їжі”, що вона вказала лікарню, аби “змусити головного лікаря рухатися”, написала волонтер.

На відео чоловік показує, що в супі, який йому принесли, немає й шматка картоплі. У воді плавають макарони та кілька шматочків моркви. Сіль теж відсутня.

Також Яна Титаренко повідомила, що хлопець написав скаргу. За що його відчитала головний лікар і нарікала, що він не вдячний. Бо лікарня віддає останнє військовим.

Мені шкода, що хлопці ввічливі й не можуть вилити ці помиї на голову керівництва лікарні,

обурюється волонтер.

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