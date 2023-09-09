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На Одещині життя дівчини врятували випадок і уважний лікар

На Одещині життя дівчини врятували випадок і уважний лікар

Педіатр Арцизької амбулаторії випадково з’ясував, що у старшої сестри його маленького пацієнта важка і вже запущена хвороба. Його уважність до хворобливого стану дівчини врятувала юній мешканці Одещини життя.

Цю історію розказали в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

Як розповіли медики, минулого тижня до відділення реанімації серцево-судинної хірургії Одеської ОДКЛ в критичному стані доставили 17-річну дівчину.

Як з’ясувалося, вона супроводжувала свого молодшого братика на прийом до педіатра Арцизької амбулаторії.

Лікар звернув увагу не тільки на свого маленького пацієнта, а й на його сестру — педіатру не сподобався стан дівчини. І справді, вона поскаржилася на проблеми зі здоров’ям, які тривали протягом півтора року.

Через своє перебування в іншій країні вона не мала можливості отримати необхідну медичну допомогу.

Її стан погіршився до того рівня, що дівчинці було дуже важко дихати із-за великої кількості скупченої рідини, що стискувала легені.

У зв’язку з набряком ніг, вираженої задишки, були зроблені усі необхідні аналізи. Показники були критичні, що свідчило про дуже погану функцію нирок та занадто низький гемоглобін крові.

В обласній дитячій клінічній лікарні, враховуючи важкість клінічного випадку, вирішено виконати процедуру нирково-замісної терапії. Стан хворої стабілізували.

І, оскільки дівчина досягла 18-річного віку за цей час, то її перевели до Одеської ОКЛ, що обслуговує дорослих пацієнтів. Там вона проходить подальше лікування та спостереження лікарів.

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