Територію нацпарку на Одещині визнали небезпечною та ввели карантин: у чому причина

Як повідомили на сторінці нацпарку у Facebook, таке рішення було ухвалено напередодні на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Білгород-Дністровській військовій адміністрації.

Як зазначається, протягом кількох останніх днів на території природного парку, на водоймах Нижнього Дністра почали масово гинути лебеді. Тіла мертвих птахів знаходили на Дністровському лимані, Білому озері, Саф’янах, а також каналу у районі дитячого пляжу міста Біляївки.

Адміністрація парку звернулася до Одеської державної лабораторії з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, співробітники якої відібрали чотири трупи лебедів та в результаті досліджень виявили РНК вірусу грипу (типу А, субтипу Н5).

У зв’язку з цим територію Нижньодніпровського нацпарку визнали неблагополучною за пташиним грипом і ввели карантин.

Також комісія визначила буферну зону – територію радіусом 3 км від неблагополучного пункту та зону спостереження радіусом 10 км, куди увійшли такі населені пункти, як села Маяки та Надлиманське та місто Біляївка.

Як повідомляється, на території Нижньодністровського нацпарку проводитимуться систематичні обстеження різними службами та необхідні ветеринарно-санітарні заходи.

Місцевих жителів просять не допускати контактів свійської птиці з дикою, не випускати її до водойм і не напувати водою з цих водойм.

Раніше ми розповідали про долю пари білих лебедів, яких варварськи понівечили в одеському парку Перемоги.