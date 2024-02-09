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На Старокінному ринку в Одесі два тижні немає світла: під загрозою життя риб та птахів

На Старокінному ринку в Одесі два тижні немає світла: під загрозою життя риб та птахів

На одному з найстаріших ринків Одеси, Старокінному, вже два тижні немає світла. Торговці припускають, що причиною цього є господарська суперечка між власником ринку і його управляючим. Через блекаут постраждали не тільки підприємці, але й тварини, які продаються на ринку.

На Старокінному ринку зараз майже неможливо знаходитися – звідусіль шумлять генератори, воздух отруєний вихлопними газами. Але це єдиний вихід для місцевих підприємців підтримувати роботу.

Торговці кажуть, що адміністрація ринку не пояснює їм причин вимкнення електрики, яке сталося 26 січня. В людей є лише припущення, що вони стала жертвами господарського конфлікту між власником ринку і людьми, які ним бепосередньо керують. 

Підприємці не здаються і продовжують торгувати за допомогою генераторів, хоча це приносить їм значні збитки (бо бензин дорогий) і ризики для здоров’я тому що воздух забруднений великою кількістю небезпечних вихлопних газів.

Особливо важко переживають ситуацію власники магазинів з акваріумними рибами, які мають підтримувати життя акваріумів безперервно. Деякі з них навіть живуть на ринку, щоб не втратити своїх риб. Люди сподіваються, що світло скоро дадуть, або що влада втрутиться в конфлікт і вирішить проблему.

За розповідями торговців, ще світла вночі потребують деякі птахи, які без нього пугаються і б’ються об стіни.

Наразі більшість магазинів і лотків на Старокінному ринку продовжують працювати, але клієнтів стало набагато менше. Багато людей уникають відвідувати ринок через шум і дим від генераторів. Також люди жаліють тварин, які страждають від відсутності світла і тепла.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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