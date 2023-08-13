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Понівечені в одеському парку лебеді перебралися до Межигір’я (відео)

Понівечені в одеському парку лебеді перебралися до Межигір’я (відео)

У квітні цього року багатьох одеситів збентежила та обурила неприємна історія, що сталася у парку Перемоги з парою білих лебедів. Нагадаємо, птахам так невміло підрізали крила, що пернаті залишилися каліками на все життя. Але, як стало відомо, кінець цієї історії щасливий: лебеді зробили непогану «кар’єру», переселившись із парку в Одесі до єдиного в Україні спеціалізованого притулку для лебедів на Київщині, створеного в колишній резиденції втікача українського президента Віктора Януковича Межигір’я.

Як розповіли в Центрі порятунку диких тварин, двох понівечених птахів вилучили ще у липні в одеському парку представники громадської організації «А-Хімса». Незабаром лебеді знайшли собі новий будинок у Межигірському притулку для лебедів.

«Голова Центру порятунку Наталія Попова разом із керівником Межигірського притулку для лебедів Сергієм Григор’євим випустили лебедів на озеро… Хоча літати птахи вже не зможуть, житимуть на озері під наглядом фахівця разом з іншими родичами», – йдеться у коментарі до опублікованого відеоза.

Нагадаємо, у квітні цього року двом лебедям з парку Перемоги в Одесі необережно та незаконно підрізали крила. Після скандалу, що розгорівся, в адміністрації КП «Сервісний центр» заявили, що лебедів з уже обрізаними крилами нібито підкинули в парк невідомі.

Поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, а журналісти опублікували відео з визнанням одного з працівників парку, який розповів, що скалічити птаха йому наказало керівництво.

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