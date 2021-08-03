Новости Одессы и Одесской области

Неравнодушные одесситы не прошли мимо умирающего лебедя – птицу отнесли на реабилитацию в зоопарк (видео)

Неравнодушные одесситы не прошли мимо умирающего лебедя – птицу отнесли на реабилитацию в зоопарк (видео)

В Одесском зоопарке спасают лебедя с сильным отравлением.

Как рассказали в соцсетях одесситы Евгения и Дмитрий Корчинские, птицу в очень плохом состоянии они нашли на берегу пруда в Великодалинском. Лебедь лежал в воде у берега и, похоже, умирал.

Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и отвезли лебедя в Одесский зоопарк.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, у лебедя сильное отравление и, к тому же, парализованы лапы. Тем не менее, птицу надеются выходить.

«Судя по всему, отравление произошло несколько дней назад. Мог съесть что-то на поле, могло что-то попасть в воду – трудно сказать. Сейчас мы его медикаментозно вытаскиваем, но прогноз дать не можем. Уверенности, что выживет, нет, но надежда есть», – рассказал директор зоопарка.

Ранее в Одесском зоопарке спасали ястреба, который ударился на лету об окно налоговой инспекции.

Напомним, в Одесском зоопарке открыли больницу для птиц и зверей.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса», видео: Думская

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить