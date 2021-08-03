Неравнодушные одесситы не прошли мимо умирающего лебедя – птицу отнесли на реабилитацию в зоопарк (видео)

Как рассказали в соцсетях одесситы Евгения и Дмитрий Корчинские, птицу в очень плохом состоянии они нашли на берегу пруда в Великодалинском. Лебедь лежал в воде у берега и, похоже, умирал.

Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и отвезли лебедя в Одесский зоопарк.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, у лебедя сильное отравление и, к тому же, парализованы лапы. Тем не менее, птицу надеются выходить.

«Судя по всему, отравление произошло несколько дней назад. Мог съесть что-то на поле, могло что-то попасть в воду – трудно сказать. Сейчас мы его медикаментозно вытаскиваем, но прогноз дать не можем. Уверенности, что выживет, нет, но надежда есть», – рассказал директор зоопарка.

Ранее в Одесском зоопарке спасали ястреба, который ударился на лету об окно налоговой инспекции.

Напомним, в Одесском зоопарке открыли больницу для птиц и зверей.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса», видео: Думская