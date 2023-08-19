На Одещині планують відновити міст за 18 млн гривень

Перші покази кінострічки «Край ріки»: повні зали та захоплені відгуки В Одесі відбулася прем’єра спільного українсько-болгарського повнометражного фільму «Край ріки» — про життя болгарина, який волею долі потрапив в українське Вилкове. Зняв картину болгарський режисер Василь Барков, який народився в селищі Суворове Ізмаїльського району. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Балерина з Рені: про танці, почуття та повітря Бессарабії Продавці Ренійського ринку із подивом спостерігали за незвичайною грацією, що ходила вздовж овочевих рядів. Вона брала помідор, підносила до обличчя, повільно та глибоко вдихала аромат, заплющуючи очі. Поклавши овоч на місце, дівчина брала огірок, яблуко, персик: «Мамо, як вони пахнуть!..» ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Баниця: рецепт приготування «королеви» болгарського столу Якщо ви знаєте, що означає слово «баниця», значить, ви куштували цю страву, а якщо вас їм пригощали, ви гостювали в якомусь із 44 болгарських сіл, компактно розташованих на півдні Одеської області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одещина першою в Україні закінчила збір врожаю ранніх зернових Головний підсумок жнивної кампанії 2023 на Одещині — голоду не буде! А будуть хліб й паляниці в кожної хаті, — говорить Алла Стоянова, директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської адміністрації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ