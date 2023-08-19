На Одещині планують відновити міст за 18 млн гривень

В селищі міського типу Миколаївка Березівського району Одеської області оголосили тендер на майже 18 мільйонів гривень на реконструкцію моста через річку Чичиклія. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.
Замовником виступила Миколаївська селищна рада. Там планують укріпити опори мосту, встановити монолітні плити, відновити дорожнє покриття та огорожу. Аукціон проведуть 28 серпня, а виконати роботи мають до 1 квітня 2024 року.
Нагадаємо, що 810 млн грн освоять на капітальному ремонті чотирьох ділянок другорядних автодоріг Одеської області в Подільському, Одеському, Ізмаїльському та Болградському районах.
Фото: Prozorro