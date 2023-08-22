На Одещині міст та частину дороги відремонтують за 163 млн гривень

На Одещині планують провести ремонтні роботи мосту та дороги сполученням Ізмаїл-Кілія-Вилкове на суму понад 163 мільйони гривень.

Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Аварійний міст проходить через канал Кофа по автодорозі Т-16-07 та розташований на кордоні Кілійського та Ізмаїльського районів. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на цій ділянці.

Там планують розібрати елементи пошкодженого мосту та облаштувати нове полотно, відновити дорожнє покриття та укріпити узбіччя. Торги відбудуться 29 серпня.

Нагадаємо, що в селищі міського типу Миколаївка Березівського району Одеської області оголосили тендер на майже 18 мільйонів гривень на реконструкцію моста через річку Чичиклія. П

Фото: Prozorro, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області