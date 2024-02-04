Євробачення-2024: хто представлятиме Україну на масштабному пісенному конкурсі (відео)

Alyona Alyona та Jerry Heil набрали 21 бал

Цієї неділі, 4 лютого, вся Україна дізналася про результати голосування професійного журі, а також глядачів, які не змогли віддати свій голос напередодні, 3 лютого, через збій у застосунку «Дія».

Фіналістами конкурсу стали 11 учасників: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA.

Варто зазначити, що букмекери прогнозували перемогу Alyona Alyona та Jerry Heil ще до фіналу. І, як виявилося, українці виявилися згодними з їхньою думкою.

Члени журі поставили цьому дуету 10 балів, а глядачі – 11. Таким чином, сумарно дівчата здобули 21 бал, що й зробило їх переможницями.

Пісня «Teresa & Maria» викликала скандал у мережі

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між кимось заради добрих справ та важливих перемог. Співачки «щиро вірять у перемогу правди», проте «у світі, наповненому шумом, ми будемо почуті лише, якщо будемо об’єднаними та злагодженими».

До речі, раніше через конкурсну пісню «Teresa & Maria» у мережі розгорівся скандал: деякі слухачі зазначили, що до особистості Матері Терези, чиє ім’я фігурує у пісні, є багато питань.

Мати Тереза – найвідоміша у світі черниця, засновниця Конгрегації Місіонерок Любові, лауреат Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві. Тим не менш, це досить суперечлива особистість: зокрема, їй закидають те, що в її численних лікарнях в антисанітарних умовах помирали люди, а вона на той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також «спілкувалася з світовими тиранами»

Самі ж виконавиці, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня не є біографічною, а Тереза фігурує в ній швидше як образ, а не особистість, і, до того ж, у пісні вона згадується виключно як символ добра.

І незважаючи на скандал, у мережі ця пісня вже стала популярною. На YouTube-каналі Alyona Alyona вона набрала вже понад 6 мільйонів переглядів. А закордонні шанувальники Євробачення назвали цю пісню «гідною та форматною», а також зазначили, що вона має великі шанси на успіх у Євробаченні.

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальмі. Згідно з жеребкуванням, Україна виступить у першому півфіналі 7 травня. Також за перемогу у першому півфіналі боротимуться Кіпр, Польща, Сербія, Литва, Хорватія, Ірландія, Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан та Молдова.

Другий півфінал відбудеться 9 травня, а сам гранд-фінал – 11 травня.