Кліпмейкер Таню Муїньо із Одеси стала постановницею номера учасниць «Євробачення-2024» від України (відео)

Варто зазначити, що обидві дівчата до останнього тримали ім’я режисера-постановника їхнього номера на конкурсі у секреті. І те, що це здобула популярність у всьому світі одеситка Таню Муїньо, стало відомо лише напередодні.

Як зазначають виконавиці, вони вдячні долі за можливість співпраці з Таню Муіньо. За їхніми словами, у них спільна мета – якнайкраще представити Україну на «Євробаченні».

«Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, так важливо для нас, бо вона не лише талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона є частиною нашої культури»,

– розповіли alyona alyona і Jerry Heil в інтерв’ю виданню Billboard.

Також співачки кажуть, що ця співпраця вкотре наголошує на ідеї пісні, з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі в Мальмі, а саме – «єдність людей, єдність жінок, дів».

Спочатку дівчата обговорили з Муїньо «все, що болить та резонує» у цій пісні». А вже за кілька днів режисер представила власне бачення, яке вразило артисток.

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Таню Муіньо – український режисер, дизайнер та фотограф з Одеси. Свою зіркову кар’єру вона розпочала з співпраці з українським виконавцем Monatik. А світову славу режисера здобула після того, як зняла кліп для співачки Кеті Перрі.

Також Таню Муїньо знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Rosalia та інших. Остання її робота – кліп для британської поп-зірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс «Євробачення-2024», участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбудеться у травні у шведському місті Мальме. Півфінали Євробачення-2024 пройдуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 11 травня.

Україна виступить у першому півфіналі 7 травня.