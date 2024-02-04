Нацвідбір на Євробачення-2024: через збій у додатку «Дiя» голосування продовжили

Через збій у «Діє» голосування вирішили продовжити

Глядачі повинні були віддавати свої голоси за того учасника конкурсу, хто сподобався, у додатку «Дія», але, мабуть, через масову навалу користувачів (замість 800 запитів на секунду, як було під час голосування минулого року, було зареєстровано аж 15 тисяч) стався масштабний збій, і програма «лягла». Таким чином, користувачі не могли увійти в додаток та обрати фаворита.

Лише близько 23:00 «Дія» знову запрацювала і голосування відновилося.

У зв’язку з технічними проблемами голосування вирішили продовжити до вечора 4 лютого.

Сьогодні о 15:15 відбудеться повтор фінального концерту Національного відбору на Євробачення, після чого у прямому ефірі закриють лінії голосування та оголошені результати. Прямий ефір розпочнеться о 19:05.

«Знищено: застосунок Дiя»

Варто зазначити, що українці відреагували на ситуацію, що склалася, з властивим нам гумором, і в соцмережах, як водиться в подібних випадках, почали плодитися жарти і меми. Наприклад, такі:

До речі, глава Мінцифри Максим Федоров вже вибачився за ситуацію, що склалася, і запевнив: надалі подібна неприємність із додатком не повториться.

За його словами, порівняно з минулим роком команда «Дії» збільшила потужності у 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів.

«І тому виникла величезна черга. Вибачаюсь за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку… Ситуація вже стабілізується, а за кілька годин усе запрацює на повну, але всі охочі протягом дня зможуть проголосувати»,

‒ запевнив чиновник.

Учасниця з Білгород-Дністровського зняла свою кандидатуру

А ось комусь із учасників відбору було зовсім не до жартів. Так, сьогодні стало відомо, що співачка SKYLERR із Білгород-Дністровського зняла свою кандидатуру з нацвідбору на Євробачення-2024. На її думку, через збій у додатку «Дiя» голоси могли зарахувати некоректно.

«Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В ціх піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво»,

‒ прокоментувала своє рішення співачка.

«Вона точно переможе!»

Зазначимо, що цьогоріч через міркування безпеки у дні війни українським глядачам показали виступи конкурсантів не у прямому етері, а у записі. Шоу записали ще напередодні 2 лютого.

І ще вперше в історії українського нацвідбору на Євробачення виступи учасників та коментарі ведучих та журі супроводжувалися перекладом на мову жестів.

Справжнісіньким відкриттям шоу стала сурдоперекладачка Катерина Заботкіна – глядачі помітили її талант та харизму, а хтось навіть запевнив: «Вона точно переможе!»

Нагадаємо, цього року Євробачення відбудеться у Мальмі (Швеція). До речі, місто вже отримало особливі ключі пісенного конкурсу, але й тут не обійшлося без непритомного інциденту. Про це «Одеське життя» писала у матеріалі «Символ Одеси став ключем від Євробачення, і це спричинило скандал».

Отже, як то кажуть, далi буде…