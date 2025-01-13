Про це повідомляє Суспільне.

Узяти участь в опитуванні можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок Дія і в розділі «Сервіси» обрати «Опитування». Опитування триватиме з 13 січня по 17 січня до 10:00.

Серед 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста, за якого можна віддати свій голос, співак Муаяд з Одеси. Він у списку йде під номером 2.

Муаяд Абдельрахім – український співак родом з Одеси. Майже одразу після його народження сім’я перебралася на Батьківщину батька – Сирію, а потім повернулася в Україну. Переможець українського музичного проєкту «Співають всі!».Учасник всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів, серед яких «Чорноморські ігри», «Українська пісня», «Молода Галичина» та інші.

Повний список кандидатів на участь у фіналі Нацвідбору-2025:

ENLEO – «SUPERNOVA»

МУАЯД – «AMNESIA»

BRYKULETS – «Кришталеві»

Ranrawi – «Anymore»

GRISANA – «Kohoney»

Слухай Сашу – «Живи»

MON FIA – «Dive Inside»

YAGODY – «БрамаЯ»

Старикова Христина – «Підйом»

FIЇNKA – «Культура»

Де і коли відбудеться Євробачення-2025

69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 17 травня, а півфінали – 13 і 15 травня 2025 року.

Конкурс відбудеться на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею «The Code» на Євробаченні-2024. Відповідно, 38 країн візьмуть участь у конкурсі, 32 з яких змагатимуться у півфіналах.

У великому фіналі до 20 переможців півфіналів приєднаються представники країн «Великої п’ятірки»: Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також минулорічна країна-переможниця Швейцарія.

Повний перелік фіналістів Нацвідбору оприлюднять не пізніше 17 січня.

Читайте також: Дует Alyona Alyona & Jerry Heil вийшов у фінал Євробачення-2024