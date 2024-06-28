28 червня один з одеських тролейбусів змінює схему руху

У п’ятницю, 28 червня, у зв’язку з ремонтом дороги буде внесено зміни в рух тролейбусного маршруту №10 “вул. Інглезі – міст Пересип”.
Про це повідомили в Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.
Тролейбус № 10 рухатиметься за такою схемою:
– у напрямку вул. Приморської – від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка);
– у напрямку вул. Інглезі – по вул. Рішельєвській, Залізничний вокзал, далі за маршрутом.
Зміни маршруту діятимуть до 29 червня 2024 року або до завершення робіт, повідомили в департаменті.
Нагадаємо, в Одесі продовжили тимчасове закриття руху автотранспорту на Деволанівському узвозі у зв’язку з тривалим капітальним ремонтом.
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