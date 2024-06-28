28 июня один из одесских троллейбусов меняет схему движения

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Троллейбус №10 будет двигаться по следующей схеме:

— в направлении ул. Приморской — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка);

— в направлении ул. Инглези — по ул. Ришельевской, Железнодорожный вокзал, далее по маршруту.

Изменения маршрута будут действовать до 29 июня 2024 года или до завершения работ, сообщили в департаменте.

Напомним, в Одессе продлили временное закрытие движения автотранспорта по Деволановскому спуску в связи с продолжающимся капитальным ремонтом.

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