28 июня один из одесских троллейбусов меняет схему движения

В пятницу, 28 июня, в связи с ремонтом дороги будут внесены изменения в движение троллейбусного маршрута №10 «ул. Инглези — мост Пересыпь».
Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.
Троллейбус №10 будет двигаться по следующей схеме:
— в направлении ул. Приморской — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка);
— в направлении ул. Инглези — по ул. Ришельевской, Железнодорожный вокзал, далее по маршруту.
Изменения маршрута будут действовать до 29 июня 2024 года или до завершения работ, сообщили в департаменте.
Напомним, в Одессе продлили временное закрытие движения автотранспорта по Деволановскому спуску в связи с продолжающимся капитальным ремонтом.
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