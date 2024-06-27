Одеський Деволанівський узвіз буде закрито для проїзду до кінця року

Відповідне розпорядження підписав міський голова, повідомляє прес-служба одеської мерії.

“У зв’язку з капітальним ремонтом продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту Деволаневським узвозом, на ділянці від вулиці Єврейської до Карантинного узвозу”, – сказано в повідомленні.

Заборона руху на вказаній ділянці передбачена до 31 грудня 2024 року.

Раніше заборону на рух транспорту Деволанівським узвозом було продовжено до 31 травня 2024 року.

Проект капремонту Деволановського узвозу було розроблено у 2019 році. Він передбачає: оновлення систем водопроводу, водовідведення та каналізації; встановлення зовнішнього освітлення, заміну електричних мереж та мереж зв’язку; будівництво тротуарів та дорожнього полотна. Роботи було розпочато у 2021 році.

Як розповідала в травні цього року «Одеське життя», на Деволанівському узвозі (називається в народі «канавою») зникли «мальовничі руїни».

Фото Марії Котової