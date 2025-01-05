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Сьогодні Хрещенський святвечір, або Голодна кутя: що це за свято, традиції, прикмети та заборони

Сьогодні Хрещенський святвечір, або Голодна кутя: що це за свято, традиції, прикмети та заборони

5 січня за новим церковним календарем вшановують Навечір’я Хрещення Господнього, яке також називають Богоявленням. У народі цей день іменують Водохресним святвечором або Голодною кутею. Про те, які традиції, прикмети та заборони пов’язані з цією датою, а також яке свято відзначають за старим стилем, читайте далі.

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято 5 січня за новим стилем

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Сьогодні православні християни святкують Навечір’я Хрещення Господнього (або Навечір’я Богоявлення), що за старим стилем припадає на 18 січня. Це свято завершує період Святок і передує одній із найважливіших подій церковного року — святу Хрещення Господнього.

Незважаючи на урочистість, цей день не є часом для веселощів. У храмах проводиться особлива служба, подібна до тієї, що відбувається у Святвечір перед Різдвом та у Велику суботу. Після літургії відбувається велике освячення води. Цей обряд символізує подію, коли Христос освятив води всього світу, занурившись у них. З XI-XII століття освячення води проводиться двічі — напередодні Водохреща та безпосередньо у саме свято. Вода, освячена в ці дні, має однакову силу.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем 5 січня присвячено пам’яті святого Феодула Критського та дев’яти мучеників.

Народні прикмети та традиції

Цього дня люди звертали увагу на погоду, щоб передбачити майбутній урожай і погодні умови:

  • Якщо сніг падає, а вітру немає, то літо буде багатим на зернові та овочі.
  • Турботлива поведінка курей віщує сильну хуртовину.
  • Якщо багато снігу та сильний вітер, липень буде холодним і вологим.
  • Зоряне небо обіцяє багатий урожай пшениці й гороху, а якщо зірок не видно — грибів не буде.
  • Погода цього дня вказує на те, якою буде Масляна.

У народі вважалося, що напередодні Водохреща сніг має цілющі властивості. Його збирали, щоб умитися або навіть скупатися.

Заборони дня

Церква нагадує, що 5 січня заборонено сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки, бажати зла чи лихословити. Не слід відмовляти в допомозі, засуджувати інших, уживати скоромну їжу та алкоголь. Народні прикмети додають, що не варто прибирати в цей день, адже всі домашні справи потрібно завершити напередодні.

У цей день дотримуються суворого посту. До появи першої зірки дозволено споживати лише пісну кутю та узвар.

Що можна робити

Варто відвідати вечірню службу, освятити воду й окропити нею оселю. Освячену воду зберігають увесь рік і вживають натщесерце в невеликій кількості. На святковому столі обов’язково мають бути пісні страви.

У богоявленську ніч вважається, що небо відкривається, і кожен може попросити в Бога найпотаємніше — здоров’я, миру, сили. Проте прохання не мають шкодити іншим.

День ангела

Іменини сьогодні святкують:

За новим стилем — Поліна, Тетяна, Лук’ян, Григорій, Йосип, Роман та Євгенія.

За старим стилем — Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.

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