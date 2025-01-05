Сьогодні Хрещенський святвечір, або Голодна кутя: що це за свято, традиції, прикмети та заборони

5 січня за новим церковним календарем вшановують Навечір’я Хрещення Господнього, яке також називають Богоявленням. У народі цей день іменують Водохресним святвечором або Голодною кутею. Про те, які традиції, прикмети та заборони пов’язані з цією датою, а також яке свято відзначають за старим стилем, читайте далі.
Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.
Церковне свято 5 січня за новим стилем
Сьогодні православні християни святкують Навечір’я Хрещення Господнього (або Навечір’я Богоявлення), що за старим стилем припадає на 18 січня. Це свято завершує період Святок і передує одній із найважливіших подій церковного року — святу Хрещення Господнього.
Незважаючи на урочистість, цей день не є часом для веселощів. У храмах проводиться особлива служба, подібна до тієї, що відбувається у Святвечір перед Різдвом та у Велику суботу. Після літургії відбувається велике освячення води. Цей обряд символізує подію, коли Христос освятив води всього світу, занурившись у них. З XI-XII століття освячення води проводиться двічі — напередодні Водохреща та безпосередньо у саме свято. Вода, освячена в ці дні, має однакову силу.
Церковне свято за старим стилем
За юліанським календарем 5 січня присвячено пам’яті святого Феодула Критського та дев’яти мучеників.
Народні прикмети та традиції
Цього дня люди звертали увагу на погоду, щоб передбачити майбутній урожай і погодні умови:
- Якщо сніг падає, а вітру немає, то літо буде багатим на зернові та овочі.
- Турботлива поведінка курей віщує сильну хуртовину.
- Якщо багато снігу та сильний вітер, липень буде холодним і вологим.
- Зоряне небо обіцяє багатий урожай пшениці й гороху, а якщо зірок не видно — грибів не буде.
- Погода цього дня вказує на те, якою буде Масляна.
У народі вважалося, що напередодні Водохреща сніг має цілющі властивості. Його збирали, щоб умитися або навіть скупатися.
Заборони дня
Церква нагадує, що 5 січня заборонено сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки, бажати зла чи лихословити. Не слід відмовляти в допомозі, засуджувати інших, уживати скоромну їжу та алкоголь. Народні прикмети додають, що не варто прибирати в цей день, адже всі домашні справи потрібно завершити напередодні.
У цей день дотримуються суворого посту. До появи першої зірки дозволено споживати лише пісну кутю та узвар.
Що можна робити
Варто відвідати вечірню службу, освятити воду й окропити нею оселю. Освячену воду зберігають увесь рік і вживають натщесерце в невеликій кількості. На святковому столі обов’язково мають бути пісні страви.
У богоявленську ніч вважається, що небо відкривається, і кожен може попросити в Бога найпотаємніше — здоров’я, миру, сили. Проте прохання не мають шкодити іншим.
День ангела
Іменини сьогодні святкують:
За новим стилем — Поліна, Тетяна, Лук’ян, Григорій, Йосип, Роман та Євгенія.
За старим стилем — Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.
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