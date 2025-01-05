Болить голова? Перевірте прогноз магнітних бур на 5 січня

Магнітні бурі у січні-2025: прогноз невтішний

Варто зазначити, що, за останніми даними вчених, з кінця грудня 2024 року Земля перебуває під впливом потужної магнітної бурі, яка на сьогодні досягла сили в 7 балів.

Згідно з прогнозами, цей геомагнітний шторм триватиме ще щонайменше три дні. І така тривала та інтенсивна сонячна активність не залишається непоміченою як для природи, так і для здоров’я людей.

Магнітні бурі такого масштабу зазвичай впливають на магнітосферу Землі, спричиняючи геомагнітні збурення. Ці явища супроводжуються видимими ефектами, такими як полярні сяйва, але більшість людей вони мають менш приємні наслідки.

Фахівці попереджають, що наприкінці місяця, 27-28 січня, на нашу планету чекає ще одна потужна магнітна буря, цього разу силою в 5 балів. Але оскільки активність на Сонці залишається підвищеною, цей прогноз може бути переглянутий у бік посилення.

Як впливають на нас магнітні бурі

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть значно впливати на самопочуття, особливо у людей, схильних до метеочутливості. Серед основних симптомів, що можуть спостерігатися:

підвищена тривожність та стрес: у такі періоди люди можуть відчувати незрозуміле занепокоєння та дратівливість;

у такі періоди люди можуть відчувати незрозуміле занепокоєння та дратівливість; головний біль та мігрені: різкі зміни магнітного поля здатні провокувати напади головного болю;

різкі зміни магнітного поля здатні провокувати напади головного болю; перепади артеріального тиску: люди з хронічними захворюваннями серця та судин особливо вразливі перед впливом магнітних бур;

люди з хронічними захворюваннями серця та судин особливо вразливі перед впливом магнітних бур; втома та апатія: багато хто відзначає зниження енергії та мотивації в періоди геомагнітних збурень.

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Регулярно вимірювайте артеріальний тиск, особливо якщо ви схильні до гіпертонії або гіпотонії.

Збільште споживання продуктів, багатих магнієм та калієм – вони підтримують роботу серця та нервової системи.

Пийте більше води, щоб підтримувати баланс рідини в організмі.

Уникайте стресу. Намагайтеся мінімізувати емоційні навантаження та уникати конфліктів.

Забезпечте собі повноцінний нічний відпочинок, щоб відновити сили.

Джерело та фото: Телеграм-канал Pravda Gerashchenko