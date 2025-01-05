Свято збитих вершків та одночасно розвантажувальний день: дати та події 5 січня

Свята 5 січня

Міжнародний розвантажувальний день

Це неофіційна ініціатива, що закликає людей з усього світу звернути увагу на своє здоров’я, харчування та психоемоційний стан, використовуючи день для очищення організму, відпочинку та зменшення фізичного і розумового навантаження. Люди використовують цей день, щоб дати шлунково-кишковому тракту відпочинок.

День діалогу

День діалогу, який відзначається щороку 5 січня, є важливою подією, присвяченою сприянню відкритому діалогу та взаєморозумінню між людьми з різними переконаннями та походженням. Цей день дозволяє подолати розбіжності, сприяти співпереживанню та брати участь у змістовних розмовах.

День діалогу включає різні заходи, такі як організація діалогових обідів, участь у панельних дискусіях, створення діалогових груп у громадах, перегляд фільмів про діалог і волонтерство на заходах, присвячених різноманіттю. Ці заходи сприяють відкритому та чесному спілкуванню і взаєморозумінню між учасниками.

День кето-дієти

Це незвичне свято відзначають щорічно у багатьох країнах з 2019 року. Воно було створене для того, щоб підвищити обізнаність про кето-дієту (кетогенну дієту) і її потенційну користь для здоров’я.

Кето-дієта або кетогенна дієта – це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. При такій дієті в крові підвищується кількість кетонових тіл. Кетонові тіла – це група продуктів обміну речовин, що утворюються в печінці.

День кето-дієти надихає людей на початок нового року з корисних звичок, таких як вибір збалансованої дієти. Також він служить приводом для обговорення наукових досліджень, пов’язаних з кето-дієтою.

День збитих вершків

Це найсмачніше гастрономічне свято щорічно відзначають 5 січня. Для багатьох збиті вершки є одним з найулюбленіших ласощів дитинства, що дозволяє відчути себе маленькою дитиною. Саме вони здатні перетворити будь-яку страву на маленький кулінарний шедевр, додаючи повітряну текстуру та насиченість.

Дата для свята обрана невипадково – саме 5 січня відзначають день народження Аарона Лепіна, американського винахідника знаменитих балончиків з готовими збитими вершками. Його винахід у 1948 році зробив додавання збитих вершків до десертів і напоїв неймовірно простим і зручним.

5 січня: чим запам’ятався цей день в історії

1585 рік – засновано Львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII століття здійснювало активну культурно-освітню, релігійну та громадську діяльність;

1586 рік – патріарх Антіохійський Іоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства (дата приблизна);

1769 рік – Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;

1870 рік – починається страйк львівських друкарів – перший робітничий страйк у Західній Україні;

1875 рік – у Парижі відкривають будівлю театру «Опера Гарньє»;

1895 рік – відкривають рентгенівські промені;

1918 рік – УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовою та мовою їдиш;

1919 рік – у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, яку перетворюють через рік на Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;

1933 рік – у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;

1972 рік – у США починаються роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 рік – арештовують лідерів Української Гельсінської групи Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2006 рік – «Intel» представляє перший процесор лінійки «Core»;

2011 рік – кількість інтернет-користувачів у світі досягає 2 мільярдів;

2019 рік – Вселенський патріарх Варфоломій підписує в Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Хто народився 5 січня