Свято збитих вершків та одночасно розвантажувальний день: дати та події 5 січня

Сьогодні, 5 січня 2025 року, 1047 день війни в Україні. А ще сьогодні Водохреща (більше подробиць – в окремій публікації «Одеського життя»). А ще сьогодні Міжнародний розвантажувальний день, День кето-дієти і, хоч як це парадоксально – День збитих вершків.
Свята 5 січня
Міжнародний розвантажувальний день
Це неофіційна ініціатива, що закликає людей з усього світу звернути увагу на своє здоров’я, харчування та психоемоційний стан, використовуючи день для очищення організму, відпочинку та зменшення фізичного і розумового навантаження. Люди використовують цей день, щоб дати шлунково-кишковому тракту відпочинок.
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День діалогу
День діалогу, який відзначається щороку 5 січня, є важливою подією, присвяченою сприянню відкритому діалогу та взаєморозумінню між людьми з різними переконаннями та походженням. Цей день дозволяє подолати розбіжності, сприяти співпереживанню та брати участь у змістовних розмовах.
День діалогу включає різні заходи, такі як організація діалогових обідів, участь у панельних дискусіях, створення діалогових груп у громадах, перегляд фільмів про діалог і волонтерство на заходах, присвячених різноманіттю. Ці заходи сприяють відкритому та чесному спілкуванню і взаєморозумінню між учасниками.
День кето-дієти
Це незвичне свято відзначають щорічно у багатьох країнах з 2019 року. Воно було створене для того, щоб підвищити обізнаність про кето-дієту (кетогенну дієту) і її потенційну користь для здоров’я.
Кето-дієта або кетогенна дієта – це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. При такій дієті в крові підвищується кількість кетонових тіл. Кетонові тіла – це група продуктів обміну речовин, що утворюються в печінці.
День кето-дієти надихає людей на початок нового року з корисних звичок, таких як вибір збалансованої дієти. Також він служить приводом для обговорення наукових досліджень, пов’язаних з кето-дієтою.
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День збитих вершків
Це найсмачніше гастрономічне свято щорічно відзначають 5 січня. Для багатьох збиті вершки є одним з найулюбленіших ласощів дитинства, що дозволяє відчути себе маленькою дитиною. Саме вони здатні перетворити будь-яку страву на маленький кулінарний шедевр, додаючи повітряну текстуру та насиченість.
Дата для свята обрана невипадково – саме 5 січня відзначають день народження Аарона Лепіна, американського винахідника знаменитих балончиків з готовими збитими вершками. Його винахід у 1948 році зробив додавання збитих вершків до десертів і напоїв неймовірно простим і зручним.
5 січня: чим запам’ятався цей день в історії
- 1585 рік – засновано Львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII століття здійснювало активну культурно-освітню, релігійну та громадську діяльність;
- 1586 рік – патріарх Антіохійський Іоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства (дата приблизна);
- 1769 рік – Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;
- 1870 рік – починається страйк львівських друкарів – перший робітничий страйк у Західній Україні;
- 1875 рік – у Парижі відкривають будівлю театру «Опера Гарньє»;
- 1895 рік – відкривають рентгенівські промені;
- 1918 рік – УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовою та мовою їдиш;
- 1919 рік – у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, яку перетворюють через рік на Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;
- 1933 рік – у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;
- 1972 рік – у США починаються роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля;
- 1977 рік – арештовують лідерів Української Гельсінської групи Миколу Руденка і Олексу Тихого;
- 2006 рік – «Intel» представляє перший процесор лінійки «Core»;
- 2011 рік – кількість інтернет-користувачів у світі досягає 2 мільярдів;
- 2019 рік – Вселенський патріарх Варфоломій підписує в Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.
Хто народився 5 січня
- 1855 рік – американський бізнесмен, винахідник безпечної бритви та засновник компанії The Gillette Company Кінг Кемп Жиллет;
- 1909 рік – американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики Стівен Коул Кліні;
- 1942 року – українська фітотерапевтка Наталія Земна (Зубицька);
- 1986 рік – українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 у команді, та в 2009 році – індивідуально Яна Шемякіна;
- 2001 рік – український футболіст, лівий вінгер лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик;
- 2003 рік – професійний український кіберспортсмен Валерій Ваховський.