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Сегодня Крещенский сочельник, или Голодная кутья: что это за праздник, традиции, приметы и запреты

Сегодня Крещенский сочельник, или Голодная кутья: что это за праздник, традиции, приметы и запреты

5 января по новому церковному календарю отмечают Навечерие Крещения Господнего, которое также называют Богоявлением. В народе этот день называют Крещенским сочельником или Голодной кутьей. О том, какие традиции, приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой праздник отмечают по старому стилю, читайте далее.

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году, фиксированные православные праздники сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Например, Украинская Православная Церковь. Итак, рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник 5 января по новому стилю

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Сегодня православные христиане празднуют Навечерие Крещения Господнего (или Навечерие Богоявления), что по старому стилю приходится на 18 января. Этот праздник завершает период Святок и предшествует одному из самых важных событий церковного года — празднику Крещения Господнего.

Несмотря на торжественность, этот день не является временем для веселья. В храмах проводится особая служба, подобная той, что происходит в Сочельник перед Рождеством и в Великую субботу. После литургии происходит великое освящение воды. Этот обряд символизирует событие, когда Христос освятил воды всего мира, погрузившись в них. С XI-XII века освящение воды проводится дважды — накануне Крещения и непосредственно в сам праздник. Вода, освященная в эти дни, имеет одинаковую силу.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 5 января посвящено памяти святого Феодула Критского и девяти мучеников.

Народные приметы и традиции

В этот день люди обращали внимание на погоду, чтобы предсказать будущий урожай и погодные условия:

  • Если снег падает, а ветра нет, то лето будет богатым на зерновые и овощи.
  • Тревожное поведение кур предвещает сильную метель.
  • Если много снега и сильный ветер, июль будет холодным и влажным.
  • Звездное небо обещает богатый урожай пшеницы и гороха, а если звезд не видно — грибов не будет.
  • Погода в этот день указывает на то, какой будет Масленица.

В народе считалось, что накануне Крещения снег имеет целебные свойства. Его собирали, чтобы умываться или даже купаться.

Запреты дня

Церковь напоминает, что 5 января запрещено ссориться, ругаться, выяснять отношения, желать зла или ругаться. Не следует отказывать в помощи, осуждать других, употреблять скоромную пищу и алкоголь. Народные приметы добавляют, что не стоит убирать в этот день, так как все домашние дела нужно завершить накануне.

В этот день соблюдается строгий пост. До появления первой звезды разрешено употреблять только постную кутью и узвар.

Что можно делать

Следует посетить вечернюю службу, освятить воду и окропить ею дом. Освященную воду хранят весь год и употребляют натощак в небольшом количестве. На праздничном столе обязательно должны быть постные блюда.

В богоявленскую ночь считается, что небо открывается, и каждый может попросить у Бога самое сокровенное — здоровья, мира, силы. Однако просьбы не должны причинять вред другим.

День ангела

Именины сегодня празднуют:

По новому стилю — Полина, Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман и Евгения.

По старому стилю — Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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